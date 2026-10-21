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Konec ruskega lastništva v NIS? Večinski delež naj bi kupil madžarski Mol

Beograd, 21. 10. 2026 10.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
NIS

Ruski lastniki Naftne industrije Srbije (NIS), ki je zaradi večinskega ruskega lastništva pod ameriškimi sankcijami, naj bi po navedbah srbskih oblasti že podpisali pogodbo o prodaji večinskega deleža madžarski naftni družbi Mol. Srbija naj bi ob tem svoj lastniški delež v NIS povečala s približno 30 na 35 odstotkov.

"Dogovor med rusko stranjo, ki je večinska lastnica, in madžarskim Molom je dosežen. Pogodba je podpisana. Kot država smo z madžarsko stranjo sklenili tudi delničarski sporazum," je za televizijo Bloomberg Adria v torek izjavil finančni minister v tehničnem mandatu Siniša Mali.

Po njegovih besedah morajo za dokončanje transakcije pridobiti še soglasja pristojnih organov za varstvo konkurence v Srbiji in Bosni in Hercegovini, nato pa bo sledila formalna sprememba lastništva NIS. Mali je izrazil pričakovanje, da bo posel kmalu zaključen.

NIS
NIS
FOTO: Shutterstock

Na vprašanje, ali se bo po transakciji povečal lastniški delež Srbije v NIS, je odgovoril pritrdilno. Pojasnil je, da ima Srbija z madžarsko stranjo pisni dogovor o povečanju svojega deleža s približno 30 na 35 odstotkov, s čimer želi preseči prag tretjinskega lastništva.

NIS je trenutno v 44,85-odstotni lasti Gazprom Nefta, 11,3-odstotni delež pa ima družba Intelligence, povezana z Gazpromom. Srbska država ima v podjetju 29,9-odstotni delež, preostale delnice pa so v lasti malih delničarjev in zaposlenih.

Transakcijo mora odobriti tudi ameriški urad za nadzor tujega premoženja (Ofac), ki je sankcije proti NIS zaradi ruskega lastništva uvedel v začetku lanskega leta. NIS je nato konec leta pridobil začasno dovoljenje za poslovanje, ki ga je Ofac po izteku že večkrat podaljšal.

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NIS prodaja madžarska srbija

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