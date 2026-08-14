Konec sezone nad Omišem: 'Ni vode, elektrike, ne morejo gostiti več nikogar'

Na pot v Omiš se je odpravila tudi naša ekipa. Marko Gregorc se je najprej oglasil v oddajo 24UR POPOLDNE iz zaselka Staniči. "Tudi tukaj je povsem evidentno popolno razdejanje. Požar je z visokih pobočij prišel med vasi," je opisal, medtem ko je bilo okoli njega videti pogorela drevesa in popolnoma uničen avtomobil. "Okoli mene so hiše, raznorazni novi apartmaji, kot smo videli, so številne hiše višje ostale brez streh, stene so ožgane. Ampak trenutno se ljudje že vračajo v te zaselke, tisti pogumnejši se vračajo sami. Turiste pospremi policija, številni pa seveda tudi zapuščajo to območje," je nadaljeval. V zraku je ves čas slišati letala: "Ravno tukaj v morju pod nami hitro zajemajo vodo in zalivajo pobočja. Ko smo se vozili po jadranski magistrali, smo videli številna majhna pogorišča, iz njih se še vedno kadi," opisuje naš novinar, ki priznava, da ga je osebno trenutno strah. "Nimam še veliko informacij, kaj se bo zgodilo ponoči, ko bo ponovno kakšen veter okrepil in bi se morda lahko to ponovno razvnelo. Čeprav nas domačini mirijo, češ, saj kaj pa še ima sploh za zgoreti," je povzel stoičnost prizadetih prebivalcev.

Sezona nad Omišem končana

S snemalcem Maksom Vadnjalom sta si skupno ogledala več kot 20 kilometrov pogorišča na pobočjih Omiške Dinare. Za večerno informativno oddajo 24UR sta se ustavila v zaselka Čelina, v katerem je zgodba prav tako precej povedna. "Pred mano leži kup pepela, kar je še včeraj menda bil čoln, vreden 50 tisočakov, nam je povedal lastnik. Sedaj pa vse skupaj s prikolico ni vredno niti za staro železo," je pokazal k svojim nogam. "Posledice so na tem pobočju res grozovite", je pokazal še na zgoreno avtomehanično delavnico, pa hišo. Povedal je, da sta z Vadnjalom danes videla tudi na desetine, če ne stotine izgorelih avtomobilov. Tekom dneva se je požar na tem območju sicer popolnoma umiril, sčistil se je tudi zrak, saj piha z morja. Se je pa ogenj preselil na drugo stran hriba, videli so dim in kanaderje, ki so gasili. "Je pa trenutno največja težava to, da tukaj ni ne elektrike ne vode," je pojasnil Gregorc, ki je tam govoril tako z domačini kot tujci. "Domačine je požar že tako ekonomsko prizadel, zdaj pa so izgubili še turiste. Sezona je tukaj končana. Vsaj ti zaselki, ki so nekoliko višje nad riviero, 50 ali 100 metrov, imajo uničen vodovod, uničeno električno napeljavo, zato tukaj ne morejo gostiti več nikogar," pripoveduje naš novinar. Kot pravi, so domačini sicer mirni, nove noči se ne bojijo. "Po napovedih bo noč prinesla močnejše vetrove, ki lahko ogenj na novo vzplamtijo. Ampak moram reči, da se domačini tega sploh ne bojijo, prepričani so, da je nocoj pred njimi varna noč. Pravijo namreč, da je zgorelo vse, kar je imelo za zgoreti. Torej, gorele so predvsem krošnje iglavcev ter suho podrastje in tega zdaj v okolici res ni več toliko," je še pojasnil.

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