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Konec sezone nad Omišem: 'Ni vode, elektrike, ne morejo gostiti več nikogar'

Omiš, 14. 08. 2026 21.03 pred 2 urama 4 min branja 13

Avtor:
T.H.
Gregorc v Omišu

Skozi temno noč, ki so jo razsvetljevali žareči plameni, so za golo življenje bežali tako domačini kot turisti. Tujci dan po ognjeni stihiji zapuščajo območje Omiša, domačini pa se vračajo v svoje razdejane zaselke nad riviero. "Domačine je požar že tako ekonomsko prizadel, zdaj pa so izgubili še turiste," iz Dalmacije poroča naš novinar Marko Gregor, ki si je tam ogledal več kilometrov pogorišča. Med tem pa se je v samo mesto Omiš že vrnil živahen turistični utrip, tam elektrika je, vse je razsvetljeno, restavracije in bari so polni.

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Na pot v Omiš se je odpravila tudi naša ekipa. Marko Gregorc se je najprej oglasil v oddajo 24UR POPOLDNE iz zaselka Staniči. "Tudi tukaj je povsem evidentno popolno razdejanje. Požar je z visokih pobočij prišel med vasi," je opisal, medtem ko je bilo okoli njega videti pogorela drevesa in popolnoma uničen avtomobil.

"Okoli mene so hiše, raznorazni novi apartmaji, kot smo videli, so številne hiše višje ostale brez streh, stene so ožgane. Ampak trenutno se ljudje že vračajo v te zaselke, tisti pogumnejši se vračajo sami. Turiste pospremi policija, številni pa seveda tudi zapuščajo to območje," je nadaljeval.

V zraku je ves čas slišati letala: "Ravno tukaj v morju pod nami hitro zajemajo vodo in zalivajo pobočja. Ko smo se vozili po jadranski magistrali, smo videli številna majhna pogorišča, iz njih se še vedno kadi," opisuje naš novinar, ki priznava, da ga je osebno trenutno strah. "Nimam še veliko informacij, kaj se bo zgodilo ponoči, ko bo ponovno kakšen veter okrepil in bi se morda lahko to ponovno razvnelo. Čeprav nas domačini mirijo, češ, saj kaj pa še ima sploh za zgoreti," je povzel stoičnost prizadetih prebivalcev.

Sezona nad Omišem končana

S snemalcem Maksom Vadnjalom sta si skupno ogledala več kot 20 kilometrov pogorišča na pobočjih Omiške Dinare. Za večerno informativno oddajo 24UR sta se ustavila v zaselka Čelina, v katerem je zgodba prav tako precej povedna. "Pred mano leži kup pepela, kar je še včeraj menda bil čoln, vreden 50 tisočakov, nam je povedal lastnik. Sedaj pa vse skupaj s prikolico ni vredno niti za staro železo," je pokazal k svojim nogam.

"Posledice so na tem pobočju res grozovite", je pokazal še na zgoreno avtomehanično delavnico, pa hišo. Povedal je, da sta z Vadnjalom danes videla tudi na desetine, če ne stotine izgorelih avtomobilov.

Tekom dneva se je požar na tem območju sicer popolnoma umiril, sčistil se je tudi zrak, saj piha z morja. Se je pa ogenj preselil na drugo stran hriba, videli so dim in kanaderje, ki so gasili. "Je pa trenutno največja težava to, da tukaj ni ne elektrike ne vode," je pojasnil Gregorc, ki je tam govoril tako z domačini kot tujci. "Domačine je požar že tako ekonomsko prizadel, zdaj pa so izgubili še turiste. Sezona je tukaj končana. Vsaj ti zaselki, ki so nekoliko višje nad riviero, 50 ali 100 metrov, imajo uničen vodovod, uničeno električno napeljavo, zato tukaj ne morejo gostiti več nikogar," pripoveduje naš novinar.

Kot pravi, so domačini sicer mirni, nove noči se ne bojijo. "Po napovedih bo noč prinesla močnejše vetrove, ki lahko ogenj na novo vzplamtijo. Ampak moram reči, da se domačini tega sploh ne bojijo, prepričani so, da je nocoj pred njimi varna noč. Pravijo namreč, da je zgorelo vse, kar je imelo za zgoreti. Torej, gorele so predvsem krošnje iglavcev ter suho podrastje in tega zdaj v okolici res ni več toliko," je še pojasnil.

Spodaj v mestu znova živahno, bari polni

Za oddajo 24UR ZVEČER se je še enkrat oglasil, tokrat izpred gasilske postaje v Omišu. Povedal je, da se gasilci s terena vračajo zadovoljni, saj jim je uspelo v manj kot 24 urah obvladati ta res obsežen požar. Veseli jih tudi, da se veter umirja, ne skrbijo jih niti majhni ogenjčki na pobočju, saj pravijo, da se nimajo kam širiti.

Izpostavil je tudi, da se je v včernih urah v sam Omiš vrnil živahen utrip, mesto so spet napolnili turisti, polni so bari in restavracije. Prav tako je mesto popolnoma razsvetljeno, situacija višje v hribu pa je odvisna od zaselka do zaselka. Tisti zaselki, ki so pomaknjeni nekoliko višje v goro, naj ne bi imeli elektrike še kakšen teden, najvišje vasi nimajo niti vode. Zaselki tik nad riviero pa naj bi dobili elektriko že nocoj. 

Dodal pa je, da praktično vsi domačini verjamejo, da je bil ta požar podtaknjen.

omiš požar marko gregorc

'Prva stvar je bila evakuirati ljudi in braniti hiše'

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kardinal v Kristusu
14. 08. 2026 21.59
Še cerkve jim gorijo... Ali Bog ne obstaja, ali ne mara Hrvatov?
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
14. 08. 2026 21.58
Davek na Thompsona...
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
14. 08. 2026 21.55
Ubogi ljudje!
Odgovori
+1
1 0
Vsevedni Joža
14. 08. 2026 21.53
Karma je udarila nazaj.
Odgovori
-2
0 2
Dr Dre
14. 08. 2026 21.46
Če bi namesto, da so milijone pošiljali v 🇺🇦 raje kupili 50 kanaderjev.. A pač niso, kot nismo mi v 🇸🇮. Politika je naroda izdala.
Odgovori
-1
2 3
petka5
14. 08. 2026 21.33
Ne vem no a je v teh casih tehnike, komunikacij res treba it tja guzvo delat. A se ne da drugace legitimno porocat?
Odgovori
-5
0 5
Rožle Patriot
14. 08. 2026 21.30
... pač konec je s Croatio .. !!!
Odgovori
-6
2 8
Panter 63
14. 08. 2026 21.37
Na tvojo žalost ni in ne bo nikoli. Misliš si enako od 1991-1995 pa na tvojo žalost ni bil konec. Prihodki od turistov ničla. V apartmajih živeli tisti katere sta pregnali s Vukovarja in okolice pa drugih mestih. Pa ni bil konec. Zdaj pa joči.
Odgovori
+3
4 1
Dan D
14. 08. 2026 21.24
eni ste pa res.......
Odgovori
+3
3 0
joža z maribora
14. 08. 2026 21.21
bo treba na šiht, ne živit od tega do svoje apartmaje enkrat na 2 tedna 3 mesce na leto spucaš
Odgovori
-1
6 7
Fluxx
14. 08. 2026 21.33
Če je pa tako simpl pa še ti dej. Ampak si oa vbistvu samo nevoščljivi Joža, ki drugim privoščitš nesrečo ker si sam nesrečen. Žalostno.
Odgovori
+4
6 2
ReAnDa
14. 08. 2026 21.15
A so novinarji tudi šli leta 1995 pogledat, koliko srpskih hiš je bilo požganih od Otočca do Šibenika?
Odgovori
-7
4 11
Panter 63
14. 08. 2026 21.19
Pa mogli so se odb1991-1995 koliko je bilo Hrvaških požganih. Bistvena je samo 1995 leto. Kdo pa je vse začel pa ni bistveno. Za vas Srbe so najverjetneje začeli vesoljci.
Odgovori
+2
4 2
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