Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Konec sojenja za poskus napada na koncert Taylor Swift

Dinaj, 28. 05. 2026 15.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.Š.
Taylor Swift

- Pred deželnim sodiščem Dunajskega Novega mesta se končuje sodni proces zaradi poskusa atentata na koncertu ameriške zvezdnice Taylor Swift na dunajskem Ernst Happel stadionu leta 2024. Po sklepni besedi tožilstva in obrambe je pričakovati izrek sodbe.

Po obtožnici naj bi oba obtožena skupaj s Hasanom E. marca 2024 načrtovala tudi napade na treh različnih lokacijah na Bližnjem vzhodu. Hasan E. je zaradi napada z nožem zaprt v Savdski Arabiji, oba obtožena pa zanikata, da bi sodelovala pri tem poskusu umora.

Tožilstvo je v kratki sklepni besedi danes zahtevalo obsodbo za 21-letnega Berana A. in njegovega vrstnika Arde K., ker po mnenju tožilstva skupaj s Hasanom E. sestavljata teroristično celico, ki je bila pripravljena na izvedbo napada. Oba obtoženca sta sicer med sojenjem v veliki meri priznala krivdo za obtožbe.

Med sojenjem sta obtožena tudi poskušala zmanjšati pomen svoje vloge, kar pa je tožilec v sklepni besedi zavrnil. "Vtis, ki sta ga obtožena pustila, ni vtis ubogih sledilcev, na katere je mogoče zlahka vplivati" je menil in dodal, da sta obtoženca morala jasno vedeti, da je Hasan E. iskal somišljenike.

Preberi še 21-letnik priznal, da je načrtoval napad na koncert Taylor Swift

Odvetnica Berana A. Anna Mair je v sklepni besedi zanikala, da bi njen klient bil ideološki vodja. "Nihče od nas ne more razumeti, kako svet vidi nekdo, ki je tako podvržen indoktrinaciji," je menila in dodala, da so takrat svet obtoženega sestavljali le "prijatelji in sovražniki". Kot je še dejala, se zaveda, da njena stranka ne bo zapustila sodišča kot svoboden človek, saj je priznal huda kazniva dejanja, vendar pa za podporo Hasanu E. pri poskusu umora po njenem ni dokazov.

Kratko sklepno besedo je imel tudi odvetnik obtoženega Arda K. David Jodlbauer, ki je menil, da je mogoče za razliko od Hasana E. njegovega klienta socializirati. "Arda bomo dobili nazaj," je menil, kar je ob koncu zaprosil tudi obtoženec sam. "Če dobim priložnost, bi rad dokazal, da se bom vključil v družbo," je povedal. Beran A. je v svojem kratkem sklepnem govoru izrazil obžalovanje za pretekla dejanja.

Po sklepnih besedah so se porotniki umaknili na posvet. 

Soglasje z molkom: afganistanski odlok, ki odpira vrata otroškim porokam

24ur.com Sojenje Diddyju se zaključuje: Porota je začela z odločanjem
24ur.com Parkirišča v Stožicah: sodbo bi lahko izrekli že do konca junija
24ur.com Konec sojenja Jagodiču za poskus umor, tožilstvo zahteva izgon iz države
24ur.com Ponovno sojenje zakoncema Verhovnik se bliža koncu
24ur.com Po brutalnem pretepu v gozdu umrl, sojenje se bliža koncu
24ur.com Balkanski bojevnik: sojenje zaključeno, obtoženi obsojeni na že prestane kazni
24ur.com Policisti so se na sodbo v zvezi z ukrepanjem na protestih pritožili
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725