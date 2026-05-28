Konec sojenja za poskus napada na koncert Taylor Swift

Po obtožnici naj bi oba obtožena skupaj s Hasanom E. marca 2024 načrtovala tudi napade na treh različnih lokacijah na Bližnjem vzhodu. Hasan E. je zaradi napada z nožem zaprt v Savdski Arabiji, oba obtožena pa zanikata, da bi sodelovala pri tem poskusu umora.

Tožilstvo je v kratki sklepni besedi danes zahtevalo obsodbo za 21-letnega Berana A. in njegovega vrstnika Arde K., ker po mnenju tožilstva skupaj s Hasanom E. sestavljata teroristično celico, ki je bila pripravljena na izvedbo napada. Oba obtoženca sta sicer med sojenjem v veliki meri priznala krivdo za obtožbe.

Med sojenjem sta obtožena tudi poskušala zmanjšati pomen svoje vloge, kar pa je tožilec v sklepni besedi zavrnil. "Vtis, ki sta ga obtožena pustila, ni vtis ubogih sledilcev, na katere je mogoče zlahka vplivati" je menil in dodal, da sta obtoženca morala jasno vedeti, da je Hasan E. iskal somišljenike.