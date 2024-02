Konec tisočletne tradicije na Japonskem: še zadnji festival 'golih moških'

Tako so menihi tudi poslednji festival organizirali v okrnjeni različici. A čeprav se je dogodek končal že okoli 23. ure, se je na njem zbrala največja množica ljudi v zadnjem času, so povedali lokalni prebivalci.

Festival Sominsai v templju Kokuseki je običajno potekal sedmi dan lunarnega novega leta, trajal pa je vse do jutra naslednjega dne. Vendar pa so morali menihi obseg dogodka zmanjšati že v času pandemije covida-19. Takrat so potekali le molitveni in nekateri drugi manjši obredi.

"Zelo težko je organizirati festival takšnega obsega," je dejal menih v templju, ki so ga odprli leta 729, Daigo Fujinami . In pred tem, kot pove, si ne morejo zatiskati oči, poroča France 24 . Japonska družba se stara hitreje kot večina drugih držav. Trend staranja pa je že povzročil zaprtje številnih šol, trgovin in drugih storitev, zlasti v majhnih podeželskih skupnostih.

Ko je sonce zašlo, so možje v belih ogrinjalih, ki so si jih ovili okoli pasu, prišli do gorskega templja, se okopali v potoku in nato nadaljevali pot okoli templja. Kljub mrzlemu zimskemu vetru so v svoji skromni opravi nadaljevali obred in ves čas vzklikali: "Jasso, joyasa." Nekateri so v rokah držali majhne kamere, s katerimi so skušali v večnost zajeti to zadnjo izkušnjo.

Ko je festival dosegel vrhunec, se je v lesenem templju zbralo več sto moških, ki so kričali, prepevali in se agresivno prerivali za sveženj lesenih talismanov ter pri tem v zrak dvignili oblake pare.

Spreminjanje tradicije

Lokalni prebivalec Toshiaki Kikuchi, ki že leta pomaga pri organizaciji festivala, upa, da se bo ritual nekoč v prihodnosti vrnil. "Lahko tudi v nekoliko drugačni obliki. Upam le, da bomo ohranili to tradicijo," je dejal po festivalu ter ob tem dodal: "Veliko stvari je, ki jih lahko ceniš le, če sodeluješ." Žalost in razumevanje pa so ob zaključku festivala izrazili tudi številni drugi.