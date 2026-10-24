Konec tradicije v Centralnem parku: New York prepoveduje kočije s konjsko vprego

Newyorški mestni svet je izglasoval prepoved kočij s konjsko vprego, ki so priljubljena turistična znamenitost v Centralnem parku. Prepoved bo začela veljati sredi leta 2028, kočijaži in sindikat prevoznikov pa že napovedujejo tožbe, ukinitvi nasprotuje tudi predsednik Donald Trump. Nasprotniki konjskih vpreg so že dolgo opozarjali na pravice živali in zahtevali prepoved, pritisk pa se je še okrepil po smrti 18-letnega turista iz Indije. Med vožnjo se je konj prestrašil in zbezljal, najstnik pa je padel s kočije in zaradi poškodb umrl.