Konec upanja za rusko alpinistko, ujeto na ledeni gori

Reševalci so izgubili še zadnje upanje, da bi se uspeli še pravočasno prebiti do poškodovane ruske alpinistke Natalije Nagovicine, ki je poškodovana obtičala pod Vrhom zmage v Kirgizistanu. "Ministrstvo je načrtovalo prelet drona, ki bi preveril znake življenja, nato pa še polet lahkega helikopterja Airbus H125. Vendar se pričakovano vremensko 'okno' ni odprlo. Danes se je helikopter vrnil v stalno bazo," je potrdil predstavnik kirgizistanskega ministrstva za izredne razmere.

48-letna ruska alpinistka Natalija Nagovicina FOTO: Profimeda icon-expand

13 dni je, odkar je ruska alpinistka Natalija Nagovicina z zlomljeno nogo obtičala na 7200 metrih nadmorske višine, tik pod Vrhom zmage v Kirgizistanu. Vsi napori, da bi se do nje še pravočasni uspeli prebiti, so se izjalovili in kot kaže so se zdaj tudi reševalci vdali v usodo. Nagovicina, ki je pred šestimi dnevi dopolnila 48 let, je na gori ujeta vse od 12. avgusta. Da je še živa, so na podlagi posnetkov drona, ki je preletel območje, reševalci presodili prejšnji torek, 19. avgusta. Kot poročajo tuji mediji, naj bi jo takrat videli, kako se premika in tudi pomaha dronu. Pod veliko skalo, imenovano 'Ptica', je bilo videti tudi šotor, ki pa ga je raztrgal močan veter.

"Zadnji poskus reševanja je spodletel," je razbrati iz poročila, objavljenega na omrežju Telegram. "Ministrstvo za izredne razmere je načrtovalo prelet drona, ki bi preveril znake življenja, nato pa še polet lahkega helikopterja Airbus H125. Vendar se pričakovano vremensko 'okno' ni odprlo. Danes se je helikopter vrnil v stalno bazo," je dejal predstavnik kirgizistanskega ministrstva za izredne razmere.

Prav slabe vremenske razmere so krive za vse neuspešne poskuse reševanja. Včeraj se je sicer pojavilo novo upanje, da bo kratko časovno okno z razjasnitvijo omogočilo nov polet z dronom, ki bi pokazal, ali je po kakšnem čudežu kljub temperaturam -30 stopinj Celzija, še živa. Vendar pa se oblačnost, ki prekrivala del gorovja Tian Shan, žal nato ni razblinila. Tudi lahki helikopter z italijansko posadko na krovu, ki je čakal na povelje za vzlet – v kolikor bi na posnetkih zaznali kakšne znake življenja, je danes zapustil bazo. Kot poročajo lokalni mediji, je zadnja možnost, da bi jo rešili, izginila. "Reševalna misija pod Vrhom zmage je uradno končana. Italijanski piloti so odšli, vremenske razmere ostajajo slabe," piše ruski alpinistični portal. "Piloti, ki so prišli zaradi svojih izkušenj v visokogorju, se vračajo domov," je potrdil tudi Adil Chargynov, predstavnik kirgizistanskega ministrstva za izredne razmere. Tudi vodja alpinističnega baznega tabora Dmitrij Grekov je dejal, da ni več upanja za rešitev. Kot je dodal, je njena natančna lokacija znana, uradno pa smrti še ne morejo potrditi zaradi vremena. Truplo alpinistke bo po navedbah kirgiškega ministrstva sicer mogoče najti šele spomladi. Poleg helikopetrskega reševanja, so jo večkrat skušali doseči tudi plezalci. V petek so vzpon morali prekiniti zaradi bolečin v hrbtu vodje skupine Vitalija Akimova. Ta se je namreč poškodoval med eno od prejšnjih reševalnih akcij – v strmoglavljenju helikopterja Mi-8. Plezalci so bili tedaj od nje oddaljeni le še 1067 metrov, ko je vodja reševalne ekipe ukazal vrnitev v bazni tabor. Reševalci so sicer že takrat menili, da Nagovicina zaradi ekstremnih razmer in pomanjkanja hrane ni več živa. Enako je presodil tudi Grekov in poudaril, da je "nerealno, da bi jo lahko rešili". Na vprašanje, če meni, da je še živa, pa je v petek odgovoril: "Mislim, da ne. Tam je od 12. avgusta – preštejte, koliko dni je minilo. Nerealno je reživeti na takšni višini," je povedal po poročanju Daily Maila.

Na posnetku drona je bilo 19. avgusta videti raztrgan šotor. FOTO: Profimeda icon-expand

Reševalci se medtem zdaj soočajo s kritikami, češ da so jo "pustili umreti", predvsem ker se niso prej odločili za vključitev lahkega helikopterja. 13. avgusta sta jo sicer dosegla tuja alpinista, tudi 49-letni italijanski plezalec Luca Sinigaglia, ki ji je dostavil spalno vrečo, šotor, hrano, vodo in plinski štedilnik. Zaradi vremena in poškodb, ki jih je utrpela ob padcu, je nista uspela spraviti v dolino, Sinigaglia pa je umrl med spustom. Reševalno akcijo kirgiški oblasti je kritizirala tudi Ana Piunova, namestnice vodje Ruske alpinistične zveze. "Zagotovo bi sama poskušala narediti tri stvari: odvleči jo, jo spustiti do (bližnjega) obeliska, pustiti radio in takoj začeti pogovore s piloti lahkega helikopterja. Torej tretji dan, in ne zadnji," je dejala. "Očitno je bilo, da Mi-8 ni opcija." V soboto je bil zadnji poskus vzpona na Vrh zmage prekinjen le 1160 metrov pod mestom, kjer je Nagovicina obtičala. Vreme se je poslabšalo, ekipa pa je dobila ukaz, naj se vrne v bazni tabor. Prejšnji poskusi so vključevali še dva druga helikopterja, vključno s helikopterjem obrambnega ministrstva Mi-8, ki je strmoglavil, ko se ji je poskušal približati. Kirgiške oblasti so nato na goro poslali še helikopter Mi-17VM, a jih je ničelna vidljivost znova prisilila, da so poskus opustili.

Reševalci so opustili še zadnje upanje, da bi 48-letnico še pravi čas dosegli in rešili z ledene gore. FOTO: Profimeda icon-expand