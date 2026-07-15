Nemška pivovarna po skoraj 350 letih zapira svoja vrata

"Boli, da se moramo odločiti za ta korak, a v danih okoliščinah je zaprtje edina možnost. Iskreno in osebno se želim zahvaliti vsem vpletenim, še posebej našim zaposlenim za izjemno predanost, zvestobo in povezanost s pivovarno," sta v ponedeljek za regionalni medij Mannheimer Morgen povedala izvršna direktorja pivovarne Uwe Aichele in Frank Reifel .

Aichele je priznal, da so za rešitev pivovarne v zadnjih osmih mesecih naredili vse, a jim okoliščine preprečujejo, da bi zgodbo o ječmenovem napitku nadaljevali. Podjetje so skušali rešiti tudi s prodajo Karamalza podjetju Veltins, a je posel pomenil začetek konca.

Med glavnimi razlogi za slabo poslovanje je predvsem vse manjše povpraševanje po pivu v Nemčiji in slabši izvoz. Eichbaum je sicer pivo izvažal v več kot 60 držav.