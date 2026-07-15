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Nemška pivovarna po skoraj 350 letih zapira svoja vrata

Mannheimu, 15. 07. 2026 08.19 pred 54 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Pivo

Po 347 letih Nemci zapirajo pivovarno Eichbaum. Brez dela bo ostalo okoli 240 delavcev. Zasebna pivovarna, ki so jo ustanovili leta 1679, je že konec oktobra 2025 vložila zahtevo za insolventnost. Nedavno je žarek upanja vlilo zanimanje finančnega vlagatelja, ki pa ni obrodilo sadov.

Pivovarna Eichbaum zapira svoja vrata
Pivovarna Eichbaum zapira svoja vrata
FOTO: Profimedia

"Boli, da se moramo odločiti za ta korak, a v danih okoliščinah je zaprtje edina možnost. Iskreno in osebno se želim zahvaliti vsem vpletenim, še posebej našim zaposlenim za izjemno predanost, zvestobo in povezanost s pivovarno," sta v ponedeljek za regionalni medij Mannheimer Morgen povedala izvršna direktorja pivovarne Uwe Aichele in Frank Reifel.

Pivovarna Eichbaum na sejmu v Nemčiji v 30. letih 20. stoletja.
Pivovarna Eichbaum na sejmu v Nemčiji v 30. letih 20. stoletja.
FOTO: Profimedia

Aichele je priznal, da so za rešitev pivovarne v zadnjih osmih mesecih naredili vse, a jim okoliščine preprečujejo, da bi zgodbo o ječmenovem napitku nadaljevali. Podjetje so skušali rešiti tudi s prodajo Karamalza podjetju Veltins, a je posel pomenil začetek konca.

Med glavnimi razlogi za slabo poslovanje je predvsem vse manjše povpraševanje po pivu v Nemčiji in slabši izvoz. Eichbaum je sicer pivo izvažal v več kot 60 držav.

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KOMENTARJI3

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realist9000
15. 07. 2026 09.11
Islamizacija woke ljudi že žanje rezultate.
Odgovori
0 0
vlahov
15. 07. 2026 08.29
Previsoki davki so razlog za propadanje malih in srednjih podjetij.
Odgovori
+4
4 0
Moderni mislec
15. 07. 2026 09.09
Ja in ne. Majhne podjetnike po navadi tudi pohlep spravi na kant, ker nekateri hočejo biti med največjimi, in to čim hitreje. Kot moj sosed recimo, ki je imel 20 let nazaj firmo, gradbeništvo. Pa je bil enkrat pri meni na obisku in mi začne sanjati kako bo povečal zaposlene iz 2 na 15 ali 20, da bo velik kot neko gradbeno podjetje tam zraven. Imel je takrat samo dva zaposlena, če se ne motim, pa še tista dva sta po navadi sama delala, on pa se je kar nekam vozil, odpeljal vso orodje in ga ni bilo par ur nazaj, da sta si delavca mogla sama iti po orodje domov in si s seboj ga voziti, da sta imela s čim delati. In on je sanjal o velikih podjetnikih. Da pa še to ni bilo dovolj, je baje stranke napizdaval s predračuni. Ja, jaz bom sanjam, da bom Musk, imel na tisoče zaposlenih in postal bilijonar. Tako, da niso samo davki vsega krivi, pač pa pohlep in kapitalizem - čim več, čim prej. Že, da je ta firma laufala stoletja, ampak če pride v roke nekomu, ki si je mislil, da bo na hitro postal bogataš, se je zmotil. Še posebej v eni nemčiji ne s pivom, kjer imajo na desetine različnih vrst piva.
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