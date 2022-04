Konferenca v Strasbourgu: kakšna bo prihodnost Evrope?

V Strasbourgu se danes zaključuje zadnje plenarno zasedanje konference o prihodnosti Evrope, na katerem bodo potrdili predloge, oblikovane v okviru konference, ki se je začela 9. maja lani. Pri oblikovanju predlogov so sodelovali tudi državljani EU, ki so se udeleževali dogodkov v okviru konference ali pa so svoje prispevke podali prek posebne spletne platforme.

Plenarna skupščina naj bi potrdila predloge na devetih področjih, med katerimi so tudi podnebne spremembe in okolje. Konferenca se med drugim zavzema za varno, trajnostno in pravično proizvodnjo hrane, kar bi dosegli s spodbujanjem okolju prijaznega kmetijstva in ribištva, več sredstvi za raziskave in osredotočanjem na dobrobit živali. Na tem področju se zavzemajo še za večjo energetsko varnost Evrope in energetsko neodvisnost EU.

Drugo področje obsega ukrepe na področju zdravja, pri čemer se konferenca zavzema za enakopraven in univerzalen dostop do zdravstvene oskrbe za vse. Do tega bi po njihovem mnenju prišli z vzpostavitvijo minimalnih standardov na področju zdravstvene oskrbe na ravni EU. Z vzpostavitvijo evropske baze podatkov, ustreznimi delovnimi pogoji za zdravstvene delavce in strateško avtonomijo pa bi lahko po njihovem mnenju okrepili odpornost in kakovost evropskih zdravstvenih sistemov. Poleg tega predlagajo minimalne standarde na področju zdrave hrane.

Na področju močnejšega gospodarstva, socialne pravičnosti in delovnih mest se medtem zavzemajo za bolj trajnosten in odporen model rasti, kar bi lahko dosegli s spodbujanjem bolj zelenih proizvodnih procesov, bojem proti plastični embalaži za enkratno uporabo ter spremembami ekonomskega upravljanja EU in določil evropskega semestra. Na tem področju so predstavljeni še predlogi za okrepitev konkurenčnosti EU, bolj vključujoč trg dela in soočanje z demografskimi izzivi.

Na področju evropske demokracije se zavzemajo za poenostavitev postopkov odločanja v institucijah EU ter večjo transparentnost pri tem. Poleg tega bi Evropskemu parlamentu, ki je neposredno voljen, dali več pooblastil, med drugim pravico do zakonodajne pobude, pa tudi za sklic referenduma na ravni EU.