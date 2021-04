Konflikt se stopnjuje: Rusija izgnala 20 čeških diplomatov

Potem, ko je Češka Rusijo obtožila vpletenosti v eksplozijo v skladišču orožja v Vrbeticah leta 2014, v kateri sta umrli dve osebi, je Rusija sporočila, da bo izgnala 20 čeških diplomatov. Še pred tem, takoj po objavi izsledkov kriminalistične preiskave, pa je Češka izgnala 18 uslužbencev ruskega veleposlaništva, ki jih je označila za ruske tajne agente.

Moskva je po izgonu dejala, da je bilo 20 čeških veleposlanikov razglašenih za "persona non grata" in da morajo državo zapustiti do ponedeljka. Češka je EU in Nato obvestila o tem, da sumijo Rusijo, da je vpletena v eksplozijo leta 2014 v Vrbeticah, kjer sta bili ubiti dve osebi. To vprašanje bo tudi na dnevnem redu srečanja zunanjih ministrov EU, ki bo danes. Tako je Češka v soboto izgnala 18 ruskih diplomatov in pojasnila, da je preiskava pokazala povezavo ruskih obveščevalnih služb z eksplozijo v skladišču leta 2014, približno 300 kilometrov vzhodno od Prage.

Češki notranji minister in vršilec dolžnosti zunanjega ministra Jan Hamaček je na javni televiziji pojasnil, da je policija ugotovila, da sta osumljenca eksplozije prav tista ruska vojaška obveščevalca Aleksander Petrov inRuslan Boširov, ki ju je Velika Britanija iskala zaradi zastrupitve nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke z živčnim strupom novičokom v Salisburyju leta 2018. Po močni eksploziji skladišča orožja v Vrbeticah je razneslo okna na bližnjih stavbah, evakuirali so tudi lokalno šolo. Posmrtne ostanke dveh oseb, starih 56 in 69 let, ki sta delali v skladišču, so našli več kot mesec dni kasneje. Toda prizadevanja in trdo delo čeških preiskovalcev so s prstom pokazali na Moskvo in rusko obveščevalno agencijo. Češka policija je v zvezi z eksplozijo identificirala dva osumljenca, ki sta obtožena še vpletenosti v zastrupitev v mestu Salisbury leta 2018. Osumljenca so povezali na podlagi slike v potnih listih, ki sta jo imela moška, in ki sta se ujemala s potnim listom, ki sta ju uporabljala osumljenca poskusa zastrupitve nekdanjega ruskega dvojnega agenta Skripala.

icon-expand Ruske oblasti so izgnale 20 čeških diplomatov. FOTO: Dreamstime

Po ugotovitvah preiskovalcev sta bila potna lista poslana po elektronski pošti podjetju, ki je upravljalo skladišče. Sporočilo naj bi poslali v imenu narodne garde Tadžikistana, ki je zahtevalo dostop dveh oseb do mesta skladišča zaradi inšpekcijskega obiska. K sporočilu so priložili fotografije njihovih potnih listov. Moška naj bi bila Ruslan Tabarov iz Tadžikistana in Nicolaj Popa, državljan Moldavije. Moška sta 13. oktobra rezervirala nastanitev v Ostravi, v bližini skladišča orožja. Rezervaciji sta potekli 17. oktobra. Eksplozija se je zgodila 16. in isti dan se je par odpravil v Avstrijo, da sta z dunajskega letališča odletela v Moskvo. Oblasti pa nimajo še točne informacije, kako so skladišče razstrelili. Rusija se je na očitke, da je za eksplozijo kriva ruska obveščevalna služba, odzvala, da gre za neutemeljene in absurdne obtožbe. Ob tem so še dejali, da so"češke oblasti v želji, da bi ugajale ZDA ob nedavnih sankcijah proti Rusiji, storile podobno in celo prekašale mojstre čez lužo". V začetku prejšnjega tedna so ZDA izgnale 10 ruskih diplomatov in uvedle sankcije kot odgovor na ustrahovanje Ukrajine in vmešavanje v ameriške volitve leta 2020.