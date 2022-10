Kongres partije: 'Ni važno, kdo bo imenovan, vsi morajo poslušati Šija'

V Pekingu se začenja kongres Kitajske komunistične partije. Na kongresu, ki zaseda vsakih pet let, bodo razpravljali o bodoči politični agendi ter imenovali nov centralni odbor stranke, nove člane politbiroja in člane stalnega odbora politbiroja. Ši Džinpingu bodo najverjetneje ponovno dodelili mesto generalnega sekretarja stranke, nekateri menijo, da mu bodo podaljšali tudi mandat za predsedstvo centralne vojaške komisije. Na spomladanskem zasedanju stranke pa bodo Džinpingu verjetno že tretjič podelili petletni predsedniški mandat.

Na Kitajskem so namreč leta 2018 odpravili omejitve dveh mandatov, ki so predsednikom vodenje države omejili na deset let. 69-letni Ši Džinping, za katerega pravijo, da je najmočnejši kitajski predsednik od Mao Centunga dalje, bo zato verjetno vladal do smrti in si tako svoj politični položaj utrjeval vse do takrat. "Ni važno, kdo bo imenovan v stalni odbor, saj imajo vsi eno stvar skupno; poslušati morajo Šija," je za Associated Press povedal disident Ho Pin, ki že desetletja daje pravilne napovedi glede obnašanja kitajske politike.

icon-expand Ši Džinping v pekinški dvorani, v kateri bo potekal kongres. FOTO: AP

Na kongresu se bo zbralo 2300 delegatov - od najvišjih uradnikov in vojaških časnikov do najrazličnejših strokovnjakov, pa tudi lokalnih predstavnikov, kot so kmetje in industrijski delavci. Med njimi je dobra četrtina žensk, okoli 11 odstotkov pa jih prihaja iz etničnih manjših, poroča CNN. Od vseh delegatov bodo v osrednji odbor stranke imenovali 200 posameznikov, dodelili bodo še okoli 170 nadomestnih članov odbora, poroča BBC. Na vnaprej pripravljenem zasedanju bodo najprej izbrali člane centralnega odbora komunistične partije, ta pa bo nato izvolil politbiro, 25-člansko izvršno telo stranke, in njegov stalni odbor. Stalni odbor politbiroja velja za najvišji kitajski vodstveni organ in vrh oblasti, ki ga trenutno sestavlja sedem ljudi, med njimi je tudi Ši Džinping.

icon-expand Ši Džinping in ostali člani trenutnega stalnega odbora politbiroja Kitajske komunistične stranke. FOTO: AP

Čeprav svoje glasove člani kongresa uradno oddajo na kongresu, pa naj bi srečanje veljalo bolj za formalnost. Opazovalci kitajske politike verjamejo, da se odločitve o tem, kdo bo zasedel najvišja mesta, običajno sprejmejo že mesece prej, preko zakulisnih pogajanj med najvišjimi strankarskimi voditelji. Tokrat naj bi Džinping v veliki meri izločil svoje tekmece in zmanjšal dolgotrajno moč strankarskih starešin, za katere je v preteklosti veljalo, da imajo pri takšnem odločanju veliko vlogo.

icon-expand Vojaki stojijo pred kitajskimi voditelji: od Mao Cetunga na levi strani do trenutnega predsednika Ši Džinpinga na desni. FOTO: AP

Strankarski kongres budno spremlja tudi mednarodna skupnost Politični analitiki ocenjujejo, da bo podaljšanje Džinpingovega mandata eno največjih vojaških sil potisnilo k bolj avtoritarni politični drži. "Kitajska pod Maom je bila totalitarni sistem. Kitajska pod Džinpingom pa se v to smer premika," je dejal profesor Steve Tsang. Džinpingova misel je po profesorjevem mnenju "ideja kitajskega socializma z odločno nacionalistično filozofijo, ki je zadržana do zasebnega poslovanja".

icon-expand Hostese čakajo na pričetek razstave, ki je nekaj dni pričetkom kongresa prikazovala dosedanje dosežke Ši Džinpinga. FOTO: AP

Kongres stranke, ki bo določal prihodnjo usmeritev Kitajske, bodo zato pozorno spremljali tudi drugi akterji v mednarodnem političnem prostoru. Predvsem jih bodo zanimala vprašanja strankarskih prednostnih nalog: kaj se bo zgodilo s kitajsko politiko ničelne tolerance do covida in kako bodo naslavljali lokalne gospodarske izzive. Čeprav je kitajsko gospodarstvo v zadnjih desetletjih vzcvetelo, se v državi trenutno soočajo z gospodarskimi izzivi, ki so posledica zapiranj zaradi covida, naraščajočih cen in nepremičninske krize. Gospodarska rast pod Džinpingom je tako nižja kot pred prejšnjima predsednikoma Džjangom Zeminom in Hu Džintaom. Zahodne države pa bodo verjetno najbolj pozorno spremljale stanje Tajvan-Kitajska. Tajvan namreč kot del prve otoške verige za Zahod predstavlja pomembno strateško vprašanje.