Kongresni odbor namerava objaviti Trumpove davčne napovedi

Po več letih sodnih bojev je vrhovno sodišče ZDA odobrilo kongresni dostop do davčnih napovedi bivšega predsednika Donalda Trumpa. Dostop do davčnih napovedi je omogočilo tudi državnemu tožilstvu na newyorškem Manhattnu. Kongresni odbor je dobil dostop do Trumpovih davčnih napovedi zadnjih šestih let. Bivši predsednik se je med predsedniško kampanjo leta 2016 hvalil, da je milijarder, obenem pa trdil, da je pameten, ker ne plačuje davkov.