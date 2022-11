Kongresni republikanci naznanili preiskavo Bidna in njegovega sina

Kongresni republikanci so v skladu s pričakovanji naznanili preiskavo predsednika ZDA Josepha Bidna in njegovega sina Hunterja. Pod preiskavo se bosta znašla zaradi domnevnih kršitev zakonov, korupcije in zlorabe pooblastil.

Najava preiskave, ki jo bo v odboru za pravosodje vodil eden najtesnejših zaveznikov Donalda Trumpa v kongresu Jim Jordan iz Ohia, je pričakovana. Bidnova vlada naj bi se na to pripravljala več mesecev, imela naj bi izdelan načrt obrambe. Najeli so uglednega odvetnika Richarda Sauberja, ki bo primer vodil s svojo ekipo. Republikanci nameravajo preiskovati prenosni računalnik Hunterja Bidna, na katerem naj bi bile obremenilne informacije, njegovo poslovanje s Kitajsko in Ukrajino. Kongres sicer nima pooblastil za preiskave navadnih državljanov, ki niso na političnih položajih, kot je Hunter Biden, a sta kongresnika Jordan in James Comer danes zatrdila, da je bil predsednik Biden aktivno vpleten v posle svojega sina. icon-expand Hunter in Joe Biden z Barackom Obamo. FOTO: Reuters Te obtožbe naj bi potrdilo 14 žvižgačev. Družina Biden naj bi s tem, da je nekdanji podpredsednik Joe Biden sinu zagotavljal dostop do dobro plačanih položajev in poslov s tujino, postala milijonarska. Dokazov sicer še nimajo, saj je Comer, ki bo predvidoma vodil odbor za vladni nadzor, priznal, da bodo šele skušali ugotoviti, ali je bil predsednik res vpleten v sinove posle. Proti Hunterju Bidnu sicer že teče preiskava pravosodnega ministrstva ZDA, vendar pa so poročila kredibilnih medijev doslej razkrila, da naj bi šlo za domnevno laganje ob nakupu osebnega orožja in nekaj morebitnih davčnih utaj. PREBERI ŠE Republikanci z večino v predstavniškem domu, slovo Nancy Pelosi Val preiskav se obeta tudi na drugih področjih. Republikanci naj bi med drugim želeli preiskovati zdravstvenega strokovnjaka Anthonyja Faucija in ministrstvo za domovinsko varnost zaradi nezakonitega priseljevanja. PREBERI ŠE Prenosnik, posli v Ukrajini: 'Ko odstranimo nekaj, česar ne bi smeli, je to najslabše' Pravnih posledic preiskave ne bodo imele, republikanci pa upajo, da bodo imeli od njih politično korist, kot so jo imeli pred leti, ko so preiskovali nekdanjo državno sekretarko Hillary Clinton zaradi terorističnega napada na konzulat v Bengaziju. Dokazali ali našli niso ničesar obremenilnega, vendar pa je preiskava škodila Clintonovi med njeno predsedniško kampanjo. Obenem so republikanci napovedali, da bo konec preiskav Trumpa. Med drugim tako odbor za vladni nadzor od januarja ne bo več zahteval Trumpovih davčnih napovedi. Zadeva je trenutno pred vrhovnim sodiščem. PREBERI ŠE Tajni dokumenti, zaseženi na Trumpovem posestvu, ostajajo del kazenske preiskave Trump si bo lahko oddahnil tudi glede preiskave napada njegovih privržencev na kongres 6. januarja lani. Preiskovalni odbor mu je izdal nalog za predajo dokumentov in zaslišanje. Trump se ni odzval in je namesto tega vložil tožbo na sodišče, da primer zavleče, dokler republikanci januarja preiskave ne bi zaključili.