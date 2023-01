Kongresnik, ki je lagal o svojem življenju, na poti v Washington

Tako zvezni kot lokalni tožilci preiskujejo, ali je Santos v povezavi s svojimi financami in zavajajočimi izjavami storil tudi kazniva dejanja. Njegov odvetnik je na vprašanja o nenavadnem financiranju kampanje republikanca odgovoril, da je "smešno" namigovati, da so bila sredstva porabljena neodgovorno. Santosove preteklosti pa nista komentirala.

V dveh letih je George Santos iz malo znanega kandidata postal svetilnik nepričakovanega ponovnega vzpona republikanske stranke v globoko modri newyorški zvezni državi. A še pred zaprisego v kongresu so v javnost začele kapljati informacije o njegovem življenju, poroča New York Times. Santos je namreč priznal, da si je izmislil ključne dele poklicne in izobraževalne zgodovine. Nova poročila zdaj kažejo, da so se njegove laži začele že več let, preden je republikanec vstopil v politiko.

A kako bodo laži vplivale na Santosov debi v kongresu, vključno z njegovimi nalogami v odborih, še ni znano. Svoje želje, da bi služil v odborih za finančne storitve ali zunanje zadeve predstavniškega doma, je sicer javno že izrazil. Kot je zagotavljal takrat, bi v teh sektorjih lahko veliko doprinesel zaradi svojih "14-letnih izkušenj na kapitalskih trgih in večkulturnega ozadja". A od takrat je priznal, da je lažno predstavljal svoje delo v finančnih storitvah, pod vprašaj pa so postavljeni tudi vidiki njegove dediščine.

Zapletena mreža Santosovih laži – od družinskega ozadja, do izobrazbe in služb

Kongresnik je namreč trdil, da je odraščal v kletnem stanovanju v Jackson Heightsu, še do nedavnega pa je njegova biografija v kampanji pisala, da je Santosova mati Fatima Devolder postala "prva ženska na vodstvenem položaju v večji finančni instituciji" . Dejal je tudi, da je njegova mati lastnoročno doživela in preživela napad 11. septembra 2001 ter da je nekaj let pozneje umrla. A tudi o tem naj bi kongresnik lagal. Devolderjeva je namreč umrla leta 2016, časopis brazilske skupnosti jo je takrat opisal kot kuharico. Podobno pa so se je spominjali tudi družinski prijatelji in nekdanji sostanovalci. Noben sogovornik The Timesa se ni mogel spomniti primera, da bi ženska delala v financah. Številni so zgodbo o službi v financah pravzaprav pripisali Santosovi nagnjenosti k ustvarjanju fantazij.

A to ni bila edina laž republikanca. Njegove izmišljotine so se namreč začele že z njegovimi trditvami o srednješolski izobrazbi. Dejal je namreč, da je obiskoval šolo Horace Mann, prestižno zasebno institucijo v Bronxu, šolanje pa je opustil leta 2006, preden je diplomiral in pridobil diplomo o enakovrednosti. Vendar pa je tiskovni predstavnik izobraževalne ustanove dejal, da šola nima podatkov o njegovem šolanju pri njih.

Sodni zapisi kažejo, da sta Santos in njegova mati do leta 2008 živela v Braziliji, le mesec pred svojim 20. rojstnim dnem pa je Santos vstopil v majhno trgovino z oblačili in z uporabo ukradene čekovne knjižice in imenom zapravil več stotakov. Leto kasneje se je lastniku trgovine opravičil in priznal, da je zamočil, leta 2010 pa sta se oba z materjo policiji dejanje priznala. A v času, ko je bil pozvan na sodišče, je bil Santos že v New Yorku. Laži pa so se tam nadaljevale – od tega, da je kot novinar delal v znani novinarski organizaciji v Braziliji, do tega, da je obiskoval predavanja na univerzi Baruch, ter se hvalil z uspehom na Wall Streetu. A skupni imenovalec vseh teh zgodb je pomanjkanje dokazov o njihovi resničnosti.

Seveda vse njegove trditve niso lažne ali sumljive. Vendar pa v zgodbah o njegovem življenju zagotovo zevajo velike luknje, nejasnosti, nasprotja ... in tudi laži.

Predstavniški dom ameriškega kongresa na prvem zasedanju

Prav danes se bo sicer v Washingtonu sestal 118. predstavniški dom ameriškega kongresa. 435 njegovih članov je bilo izvoljenih na vmesnih volitvah, ki so v ZDA potekale 8. novembra lani. Takrat so s tesno večino slavili republikanci. Pred začetkom dela mora predstavniški dom najprej izvoliti novega predsednika. A to, kot kaže, ne bo šlo povsem gladko.

Vodilni republikanski kandidat za predsednika predstavniškega doma, Kevin McCarthy iz Kalifornije, se namreč sooča z odločnim nasprotovanjem nekaterih skrajno desnih kongresnikov svoje stranke. Vendar pa glasov ne sme izgubiti, saj imajo republikanci v novem predstavniškem domu le 222 sedežev, demokrati pa 213. Za svojo izvolitev mora McCarthy tako zbrati večino vseh oddanih glasov, kar ob popolni udeležbi pomeni najmanj 218 glasov.