Kongresniku slovenskega rodu Paulu Gosarju izrekli ukor

Demokrati trdijo, da takšen videoposnetek ne bi minil brez posledic na nobenem delovnem mestu v ZDA in ne sme niti v zveznem kongresu. Hkrati z ukorom so Paula Gosarja tudi izključili iz odbora za naravne vire in odbora za vladni nadzor in reforme, v katerem sedi tudi Aleksandria Ocasio Cortez.

Gosar je pred dnevi po valu kritik video s svojega Twitterja izbrisal, vendar pa ga je po ukoru spet objavil. Med objavljanjem izida glasovanja so ga republikanski kolegi trepljali po ramenih in se z njim rokovali. Med razpravo pred glasovanjem je zavrnil kritike, češ da ne zagovarja nasilja in ni hotel nikogar razburiti. Video naj sploh ne bi bil nasilen.

Vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy je ukor označil za zlorabo oblasti in poskus demokratov, da odvrnejo pozornost javnosti od resničnih problemov, kot je inflacija. Dodal je, da so s tem postavili nov standard, in zagrozil, da ga bodo republikanci po prevzemu večine prav tako uporabljali.

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi pa je zatrdila, da v tem ni bilo nič političnega, ampak je Gosarjevo dejanje zahtevalo ukrep. "Ne moremo dovoliti, da se člani kongresa šalijo iz tega, da bi se morili med seboj. To je ogrožanje varnosti izvoljenih predstavnikov, kakor tudi žalitev za ustanovo kongresa," je dejala.

Ocasio Cortezova je dejala, da se spodbujanje nasilja med kongresnimi kolegi zagotovo širi naprej v javnost in povzroča nasilje v državi.

Demokrati so govorili o tem, da je video nadaljevanje stanja duha, ki da se je začelo s Trumpovim porazom na volitvah, ko je začel lagati o volilnih prevarah in s tem pripravil podpornike, da so 6. januarja napadli kongres. Republikanci so trdili, da demokrati pretiravajo, video pa ni nič drugega kot rutinsko politično izražanje in ni dovolj pomemben, da bi se moral z njim ukvarjati kongres.

Glasovanje je sicer izraz razočaranja demokratov nad republikanskim vodstvom kongresa, ki ni sprejelo nobenih ukrepov proti Gosarju.

Gosar je šele 24. član kongresa v zgodovini, ki mu je bil izrečen ukor, in šele četrti v zadnjih 40 letih. Praktičnih posledic ukor nima, je pa druga najvišja možna kazen za kongresnike. Najhujša kazen je izključitev, za kar pa morata glasovati dve tretjini članov predstavniškega doma.

Gosar je pred tednom dni objavil predelan japonski animirani video, v katerem imajo nastopajoči obraze politikov in mejnih policistov ter migrantov na južni meji. Gosarjev lik v videu z mečem ubije lik Ocasio Cortezove in napada lik s podobo predsednika ZDA Josepha Bidna.