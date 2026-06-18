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Konj podivjal, s kočije padel najstnik, ki je podlegel poškodbam

New York, 18. 06. 2026 10.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Posnetek nesreče s kočijo

V Central Parku v New Yorku je v nesreči s kočijo umrl najstnik. 18-letnik je padel na tla, medtem ko je kočijaški konj pobegnil svojemu vozniku. Ta je sestopil s kočije, da bi fotografiral potnike.

Po podatkih newyorške policije se je 18-letnik vozil v konjski vpregi skupaj s še tremi potniki. Do nesreče je prišlo nekaj pred 15. uro, navaja CNN.

Sprva je bil najstnik hospitaliziran in v kritičnem stanju, ostali potniki pa so zavrnili zdravniško pomoč. Predstavnik Sindikata delavcev v prometu (Transport Workers Union), ki zastopa zaposlene v kočijaški dejavnosti, je povedal, da je bil konj v parku šele šest tednov. Voznik je sestopil s kočije, da bi fotografiral svoje potnike.

Po nesreči s kočijo, v kateri je umrl najstnik.
Po nesreči s kočijo, v kateri je umrl najstnik.
FOTO: Profimedia

Videoposnetek, ki se je razširil prek družbenih omrežij, prikazuje konja, ki galopira skozi park, medtem ko sta dve osebi očitno skočili iz štirikolesne kočije.

150 let stara industrija kočij s konjsko vprego v Central Parku se že tako sooča z vse večjim pritiskom za prepoved, saj nasprotniki trdijo, da so vožnje nehumane za konje in nevarne za prebivalce mesta, poroča CNN. Do dogodka je prišlo po več nedavnih težavah s konji v parku, vključno s smrtnim zlomom konja prejšnji teden. Neprofitna organizacija Central Park Conservancy, ki upravlja park in je že lansko poletje podprla prepoved kočij s konjsko vprego, je mnenja, da bi zaporedni incidenti morali pomeniti konec te industrije.

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