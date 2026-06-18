Konj podivjal, s kočije padel najstnik, ki je podlegel poškodbam

Po podatkih newyorške policije se je 18-letnik vozil v konjski vpregi skupaj s še tremi potniki. Do nesreče je prišlo nekaj pred 15. uro, navaja CNN.
Sprva je bil najstnik hospitaliziran in v kritičnem stanju, ostali potniki pa so zavrnili zdravniško pomoč. Predstavnik Sindikata delavcev v prometu (Transport Workers Union), ki zastopa zaposlene v kočijaški dejavnosti, je povedal, da je bil konj v parku šele šest tednov. Voznik je sestopil s kočije, da bi fotografiral svoje potnike.
Videoposnetek, ki se je razširil prek družbenih omrežij, prikazuje konja, ki galopira skozi park, medtem ko sta dve osebi očitno skočili iz štirikolesne kočije.
150 let stara industrija kočij s konjsko vprego v Central Parku se že tako sooča z vse večjim pritiskom za prepoved, saj nasprotniki trdijo, da so vožnje nehumane za konje in nevarne za prebivalce mesta, poroča CNN. Do dogodka je prišlo po več nedavnih težavah s konji v parku, vključno s smrtnim zlomom konja prejšnji teden. Neprofitna organizacija Central Park Conservancy, ki upravlja park in je že lansko poletje podprla prepoved kočij s konjsko vprego, je mnenja, da bi zaporedni incidenti morali pomeniti konec te industrije.
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