Konj podivjal, s kočije padel najstnik, ki je podlegel poškodbam

Po podatkih newyorške policije se je 18-letnik vozil v konjski vpregi skupaj s še tremi potniki. Do nesreče je prišlo nekaj pred 15. uro, navaja CNN.

Sprva je bil najstnik hospitaliziran in v kritičnem stanju, ostali potniki pa so zavrnili zdravniško pomoč. Predstavnik Sindikata delavcev v prometu (Transport Workers Union), ki zastopa zaposlene v kočijaški dejavnosti, je povedal, da je bil konj v parku šele šest tednov. Voznik je sestopil s kočije, da bi fotografiral svoje potnike.