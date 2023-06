Konj se je prestrašil in skočil v bazen, rešili so ga s traktorjem

Gasilci v ameriški zvezni državi Florida so morali v tem tednu pri eni izmed intervencij uporabiti posebno opremo. Reševali so namreč konja, ki je po nesreči padel v bazen. Objavili so tudi posnetek reševanja.

V torek se je v okrožju Pasco na Floridi zgodila nenavadna nesreča. V družinski bazen je padel konj, ki pa iz vode zaradi višine stranic bazena ni mogel sam. Lastniki so zato na pomoč poklicali gasilce, ki so pri reševanju morali uporabiti traktor. Posnetek reševanja so delili na svojih družbenih omrežjih. Najprej so konja poskušali čim bolj pomiriti, nato pa so ga dvignili s posebno opremo, ki je bila privezana na dvižni jermen traktorja. Žival se pri skoku v bazen ni poškodovala. Kot so jim kasneje pojasnili domači, se je konj v bazenu znašel po tem, ko ga je prestrašil drug konj.