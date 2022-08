Konj se je zgrudil sredi ceste, kočijaž mu je namesto vode namenil udarce

"Vstani! Vstani! Vstani! Dajmo, vstani," je vpil kočijaž. Ljudi, ki so dogajanje opazovali, je šokiralo pretepanje konja. "Kaj, če bi tebe kdo tepel?" so ga spraševali in zahtevali, da neha.

"Poskušam ga dvigniti," je odvrnil kočijaž in nadaljeval s svojim početjem.

Izčrpani konj se je nato ulegel na bok in naslonil glavo na cesto, kočijaž pa je s pomočjo pešca odstranil svojo kočijo.

Nato je prispela skupina policistov, ki so bili posneti, kako polivajo konja z vodo in ga končno dvignejo na noge - po več kot eni uri, poroča New York Post.

"Videl sem, kako se je konj zgrudil. Očitno je bil podhranjen, dehidriran, lačen. Kočijaž pa ga je bičal, namesto da bi mu dal vodo," je povedala priča, voznik Uber Eats Kelvin Gonzalez. "Konj je poskušal vstati približno 10-krat, a se je vsakič ponovno zgrudil," je še dodal.

"Kočijažu je bilo vseeno, hotel je samo, da konj vstane, da bi lahko zaslužil več denarja," pa je zatrdila druga priča. Povedala je, da je imel konj krvavo koleno, še dodatno pa naj bi trpel zaradi hude vročine.

Še posebej jezna je bila priča, 75-letna Cathy Garfield, ki je povedala, da je odraščala s konji. Prepričana je, da kočijaž "ni imel pojma o konjih". Še za to, da bi konj lahko pil, ni znal poskrbeti: "Težko je piti, ko imaš v ustih velik kos kovine."

Zagovorniki so povedali, da je žival več kot eno uro ležala na 9. aveniji brez veterinarske oskrbe.

"Koliko takih incidentov še potrebujemo? To je očitno zloraba živali in to je treba ustaviti," je v izjavi dejala izvršna direktorica Organizacije za kvaliteto življenja v mestu Edita Birnkrant.