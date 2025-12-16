Konja v domu upokojencev: nenavadno, a človek se vsega navadi

Slišati topot konjskih kopit v domu upokojencev ni ravno nekaj običajnega. Precej zadržano in negotovo so rutine vajeni oskrbovanci doma na Spodnjem Saškem sprejeli nov obisk. Konja v avli doma, kdo bi si mislil, so komentirali, a po začetni nezaupljivosti sta plemenita prišleka le osvojila srca starejših.