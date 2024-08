Konj v verigah in poškodovan, odgovorni po prijavi: Živali nismo našli nikjer

Za Net.hr so z državnega inšpektorata odgovorili: "Veterinarska inšpekcija državnega inšpektorata je v sodelovanju z redarji opravila preiskavo terena in živali niso našli. Kljub temu je veterinarska inšpekcija nadzor opravila še pri osebah, za katere se je utemeljeno sumilo, da so lastniki konja. A tudi tam živali niso našli."

Prijavo je podal moški, ki je v ponedeljek na makadamski cesti opazil trpečo živa. Verige okoli kopit so bile kratke in tako ozke, da so se konju zarezale v bicelj ter tam pustile odprto rano, ki so jo obletavale muhe. "Že od daleč je smrdel, rana na nogah se mu je zagnojila," je za hrvaški portal povedal njihov bralec, ki jim je posredoval tudi fotografije in videoposnetek.