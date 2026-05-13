Konja podili po prašni cesti, 'gledalci' vihteli kalašnikovke in streljali

Sicilijanska policija preiskuje nezakonito dirko s konjskimi vpregami, ki naj bi prejšnji petek potekala v mestu Palagonia blizu Catanie. Sodelujočim v dirki so na sled prišli s pomočjo videoposnetka, ki ga je na spletu delil aktivist za pravice živali Enrico Rizzi.

Posnetek prikazuje dirko med dvema osebama na posebnih vpregah, ki ju z vrtoglavo hitrostjo za seboj vlečeta konja. Tekmovalca spremlja večje število oseb na motorjih, ki dogajanje snemajo z mobilnimi telefoni, v rokah vihtijo kalašnikovke in streljajo v zrak, piše The Guardian.

"Po poročilih o nedovoljeni konjski dirki, ki jo je spremljalo več deset ljudi, ki so dogodek snemali in streljali v zrak, smo v okrožju San Cristoforo v Catanii izvedli preiskavo, na podlagi katere sta bila tožilstvu prijavljena dva moška, stara 40 in 45 let," je sporočila policija.

Skupaj z veterinarji so med preiskavo pregledali tudi več hlevov v okrožju San Cristoforo ter naposled izsledili živali, ki naj bi bile uporabljene v dirki. Konje so zasegli, izdali odredbo za zaprtje hlevov ter zaslišali več oseb. Preiskava sicer še ni zaključena.

Na Siciliji, v Kalabriji in Kampaniji so nezakonite konjske dirke še vedno zelo razširjene, pogosto pa jih organizirajo mafijske družine, povezane s Coso Nostro, Camorro in 'Ndrangheto. Dirke namreč spremljajo velike vsote neprijavljenega denarja, stave pa pogosto dosegajo tisoče evrov za en sam dogodek. Med mesti, kjer je ta pojav najbolj zakoreninjen, so Catania, Messina in Palermo.

"Poleg tega, da so nezakonite dirke vir nezakonitega dobička, predstavljajo tudi presenetljiv prikaz kriminalnega prestiža in mafijskega nadzora nad ozemljem," je v letnem poročilu za lansko leto zapisala italijanska organizacija za dobrobit živali. Dodali so, da dirke kriminalnim združbam omogočajo prikaz prevlade nad območjem. "Konje bičajo, jih zadržujejo v nevzdržnih razmerah, dajejo pa jim tudi prepovedane droge," so dodali.

Leta 2024 so po podatkih organizacije ustavili sedem nezakonitih konjskih dirk, v katerih je bilo zaseženih 29 živali in poni, prijavljenih pa je bilo 70 oseb. Kako razsežne so te nelegalne dirke, pa razkrivajo tudi podatki iz preteklih let. Med 1998 in 2024 je bilo namreč prijavljenih 4324 oseb, zaseženih je bilo 1430 konj, ustavljenih pa kar 165 tajnih dirk.