Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Konja podili po prašni cesti, 'gledalci' vihteli kalašnikovke in streljali

Catania, 13. 05. 2026 08.02 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Nelegalna konjska dirka

Aktivist za pravice živali Enrico Rizzi je na spletu delil videoposnetek nelegalne dirke s konjskimi vpregami, ki je potekala na podeželski cesti na vzhodu Sicilije. Ob ljudeh, ki so po prašni cesti podili konje, je videti tudi več motoristov, ki spremljajo "konjenico" ter s strelnim orožjem v zrak izstrelijo več strelov. Policija je po objavi posnetka nemudoma sprožila preiskavo, zasegla konje in zaslišala več oseb.

Sicilijanska policija preiskuje nezakonito dirko s konjskimi vpregami, ki naj bi prejšnji petek potekala v mestu Palagonia blizu Catanie. Sodelujočim v dirki so na sled prišli s pomočjo videoposnetka, ki ga je na spletu delil aktivist za pravice živali Enrico Rizzi.

Posnetek prikazuje dirko med dvema osebama na posebnih vpregah, ki ju z vrtoglavo hitrostjo za seboj vlečeta konja. Tekmovalca spremlja večje število oseb na motorjih, ki dogajanje snemajo z mobilnimi telefoni, v rokah vihtijo kalašnikovke in streljajo v zrak, piše The Guardian.

"Po poročilih o nedovoljeni konjski dirki, ki jo je spremljalo več deset ljudi, ki so dogodek snemali in streljali v zrak, smo v okrožju San Cristoforo v Catanii izvedli preiskavo, na podlagi katere sta bila tožilstvu prijavljena dva moška, stara 40 in 45 let," je sporočila policija.

Skupaj z veterinarji so med preiskavo pregledali tudi več hlevov v okrožju San Cristoforo ter naposled izsledili živali, ki naj bi bile uporabljene v dirki. Konje so zasegli, izdali odredbo za zaprtje hlevov ter zaslišali več oseb. Preiskava sicer še ni zaključena.

Na Siciliji, v Kalabriji in Kampaniji so nezakonite konjske dirke še vedno zelo razširjene, pogosto pa jih organizirajo mafijske družine, povezane s Coso Nostro, Camorro in 'Ndrangheto. Dirke namreč spremljajo velike vsote neprijavljenega denarja, stave pa pogosto dosegajo tisoče evrov za en sam dogodek. Med mesti, kjer je ta pojav najbolj zakoreninjen, so Catania, Messina in Palermo.

"Poleg tega, da so nezakonite dirke vir nezakonitega dobička, predstavljajo tudi presenetljiv prikaz kriminalnega prestiža in mafijskega nadzora nad ozemljem," je v letnem poročilu za lansko leto zapisala italijanska organizacija za dobrobit živali. Dodali so, da dirke kriminalnim združbam omogočajo prikaz prevlade nad območjem. "Konje bičajo, jih zadržujejo v nevzdržnih razmerah, dajejo pa jim tudi prepovedane droge," so dodali.

Leta 2024 so po podatkih organizacije ustavili sedem nezakonitih konjskih dirk, v katerih je bilo zaseženih 29 živali in poni, prijavljenih pa je bilo 70 oseb. Kako razsežne so te nelegalne dirke, pa razkrivajo tudi podatki iz preteklih let. Med 1998 in 2024 je bilo namreč prijavljenih 4324 oseb, zaseženih je bilo 1430 konj, ustavljenih pa kar 165 tajnih dirk.

sicilija italija nelegalna konjska dirka mafija

Američani oboroževali iranske protestnike, Mosad 'hodil z njimi'

Kako je ukradeni roza Zmajček našel pot domov

24ur.com S hipodroma pobegnil konj s kočijo in na begu poškodoval tri vozila
24ur.com Konj se je preplašil, prevrnil kočijo s turistkama, obe sta se poškodovali
24ur.com Konj se je zgrudil sredi ceste, kočijaž mu je namesto vode namenil udarce
24ur.com Po Londonu lovili pobegle vojaške konje
24ur.com Iz konjušnice na Češkem izginil zasežen Kadirov dirkalni konj
24ur.com Neznanec iz Kobilarne Lipica izpustil konje, policija mu je že na sledi
24ur.com Noč groze na Dinari, planince napadli poldivji konji
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
13. 05. 2026 09.31
Zasegli so konje, kalašnike pa pustili?
Odgovori
0 0
Okoliletajo?a
13. 05. 2026 09.12
Pa to je podobno kot zadnjič film o kameljih dirkah (katerega naslov sem pozabila). Isto.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Tujca za stanovanje ponujata do 2500 evrov na mesec, domačini jezni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Veste, kaj pomenijo tetovaže teh hrvaških deklet? Za njimi se skriva močna zgodovina
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713