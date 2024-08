'Če ste razburjeni, pridejo in vas tolažijo, in če ste srečni, to opazijo'

Ne samo, da razumejo čustva, konji so tudi veliko bolj inteligentni, kot smo mislili do sedaj. Nova študija ugotavlja, da so konji sposobni kompleksnega razmišljanja in se odlično odrežejo tudi pri bolj težavnih nalogah. Pri reševanju izzivov so sposobni načrtovati vnaprej, tako kot ljudje to počnemo pri igranju šaha. Da pa na koncu le dobijo priboljšek, so sposobni tudi prilagoditi strategijo reševanja naloge. Nove ugotovitve bi lahko učiteljem konj pomembno pomagale pri šolanju, vse zato, da bi se te zveste živali boljše počutile.