Konklave: kdaj bomo spet zagledali beli dim?

Ob smrti papeža Frančiška je neobhodno, da bo svet znova pričakoval trenutek, ko se bo iz dimnika pokadil beli dim. Razmere ob izpraznitvi apostolskega sedeža ter volitve novega papeža ureja poseben zakon v obliki apostolske konstitucije z naslovom Universi dominici gregis, ki ga je leta 1996 izdal papež Janez Pavel II., ter dva dokumenta papeža Benedikta XVI. iz let 2007 in 2013.

Ves čas volitev veljajo zelo stroga pravila glede komuniciranja z zunanjim svetom. Kardinalom volivcem je med volitvami prepovedan vsakršen stik z zunanjim svetom in so pod prisego zavezani k molčečnosti.

Pravico in dolžnost voliti papeža imajo kardinali, ki na dan smrti oziroma odstopa papeža še niso dopolnili 80 let. Ti kardinali volijo papeža med konklavom. Ime izvira iz latinskega izraza cum clave oziroma pod ključem, saj so kardinali med glasovanjem zaprti v Sikstinski kapeli.