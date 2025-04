Konklave zaradi bolezni brez dveh kardinalov

Dodal je, da se bo tako konklave, ki se bo začel 7. maja v Sikstinski kapeli, udeležilo 133 kardinalov elektorjev in ne 135, kolikor jih ima pravico voliti novega papeža. To so kardinali, ki so mlajši od 80 let.

V zadnjih dneh so mediji poročali, da sta bosansko-hercegovski kardinal Vinko Puljić in španski Antonio Canizares Llovera iz zdravstvenih razlogov odpovedala udeležbo na konklavu. Kasneje je nadškofija v Sarajevu sporočila, da bo Puljić vseeno odpotoval v Vatikan.