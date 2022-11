Konkretnejši osnutek za omejevanje cen zemeljskega plina

Predlog so nekaj dni kasneje obravnavali voditelji držav članic, ki so komisijo in Svet EU pozvali, naj "nujno predložita konkretne odločitve" glede predlaganih ukrepov komisije. Pri tem so se zavzeli za začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemeljskim plinom, da bi takoj omejili pretirane cene plina.

Komisija je bila nato deležna vse glasnejših pozivov s strani držav članic, naj predstavi konkreten predlog mehanizma za omejevanje cen plina.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in češki premier Petr Fiala, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, sta danes v pismu državam članicam zagotovila, da bo do naslednjega zasedanja ministrov za energetiko, predvidenega za 24. november, pripravljen konkreten predlog mehanizma.