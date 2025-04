Konservativci in socialdemokrati v Berlinu z roko v roki

Po dolgih in mučnih pogajanjih so se včeraj nadaljevali pogovori med konservativci in socialnimi demokrati. Pogajanja so se začela kmalu po predčasnih volitvah 23. februarja z občutkom nujnosti zaradi množice svetovnih in domačih izzivov. Friedrich Merz iz vrst krščanskih demokratov bo, kot kaže, maja postal naslednji nemški kancler.

"V zadnjih tednih se je med CDU in CSU ter SPD na drugi strani vzpostavil dober zaupanja vreden odnos in zaupanje med nami je dobra osnova za uspešno vlado. To zaupanje smo si izborili in sem prepričan, da bomo v prihodnjih štirih letih skupaj dobro vladali," je po poročanju STA dejal Merz.