Konservativna Amerika žaluje za razvpitim aktivistom: 'Bil je politični umor'

Washington, 11. 09. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H. , STA
99

Ameriški predsednik Donald Trump je podpornika Charlieja Kirka, ki je bil ubit v napadu med svojim govorom na univerzi v Utahu, označil za "mučenika za resnico" in okrcal "retoriko radikalne levice". Policija strelca še vedno išče, saj se je izkazalo, da nihče od dveh sprva aretiranih osumljencev ni bil pravi. Konservativna Amerika žaluje zaradi smrti aktivista z velikim vplivom na ameriško mladino, obsodbe umora pa prihajajo tako z desne kot leve. Republikanski guverner Utaha je Kirkovo smrt označil za 'politični umor'.

Predsednik Trump, ki je lani poleti preživel poskus atentata v Pensilvaniji, je v daljši objavi na omrežju Truth Social zapisal, da je bil Kirk velik človek, ki je bolje od vseh razumel srce ameriške mladine. "Velik in celo legendarni Charlie Kirk je mrtev. Bog naj ga blagoslovi," je med drugim zapisal Trump.

V odzivu je napadel radikalno levico in namignil, da je k smrti konservativnega aktivista prispevala njena retorika:"Radikalna levica že leta primerja čudovite Američane, kot je Charlie, z nacisti in najhujšimi množičnimi morilci in kriminalci," je Trump dejal v videoposnetku, objavljenem na njegovem družbenem omrežju Truth Social.

31-letni desničarski aktivist Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA (Točka preobrata ZDA), je bil v zadnjih letih eden najbolj vplivnih političnih aktivistov v ZDA in trden zaveznik Trumpa, ki je v znak žalovanja za njim do nedelje ukazal spustiti zastave na zveznih poslopjih na pol droga.

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

Peticija proti njegovemu zadnjemu govoru

V črno oblečeni neznanec je Kirka ustrelil s strehe ene od zgradb kampusa univerze Utah Valley z razdalje okrog 200 metrov, kjer je imel Kirk dogodek na prostem pred 3000 ljudmi, so sporočile oblasti. Ustreljen je bil v trenutku, ko je odgovarjal na vprašanja o množičnih strelskih napadih v ZDA v zadnjem desetletju, navaja CNN.

Prizorišče atentata
Prizorišče atentata FOTO: AP

Kirk je bil odločen zagovornik pravice do orožja ne glede na pogoste strelske napade v ZDA. Znan je bil po širjenju antisemitskih in protimuslimanskih teorij zarote, kot zaroto je označil tudi pandemijo covida-19, splav je opredeljeval kot umor, nasprotoval je pravicam pripadnikov skupnosti LGBTQ. Nasprotoval je tudi ameriški pomoči Ukrajini.

Okrog 1000 študentov univerze Utah Valley se je podpisalo pod peticijo vodstvu, naj Kirkov nastop zaradi njegove provokativnosti odpove, vendar pa je univerza odgovorila, da gre za vprašanje pravice do govora in konstruktivni dialog, poroča televizija ABC.

Direktor zvezne policije FBI Kash Patel je kmalu po umoru na družbenih omrežjih sporočil, da so storilca ujeli, kasneje pa to izjavo umaknil in objavil, da so osebo po zaslišanju izpustili. Aretirali so še enega osumljenca, a ga prav tako izpustili po zaslišanju, poroča televizija MSNBC.

Obsodbe napada z vseh strani

Konservativna Amerika žaluje zaradi smrti aktivista z velikim vplivom na ameriško mladino, obsodbe umora pa prihajajo tako z desne kot leve. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je bil večkrat tarča Kirkovih napadov, je umor označil za podel in odvraten.

Del Amerike je Kirka videl kot junaka
Del Amerike je Kirka videl kot junaka FOTO: AP

Nekdanja predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris sta sporočili, da za politično nasilje v Ameriki ni prostora.

"Člani drugih političnih strank niso naši sovražniki, ampak sodržavljani," je na omrežju X objavil nekdanji predsednik George Bush mlajši, nekdanji predsednik Bill Clinton pa je objavil, da ga je umor razžalostil in razjezil, vendar upa, da bodo vsi pogledali sami vase in okrepili prizadevanja za mirne razprave.

"Želim jasno povedati, da gre za politični umor. Vsi v tej državi moramo razmisliti, kje smo in kje želimo biti, ter se vprašati, ali je to tisto, kar nam je prineslo 250 let," je novinarjem povedal republikanski guverner Utaha Spencer Cox.

Izraze sožalja je zasenčila epizoda v predstavniškem domu kongresa, kjer je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson zaradi umora zaprosil za minuto molka. Takoj za tem so republikanci zahtevali skupno molitev, demokrati so se glasno uprli, republikanka Ana Paulina Luna s Floride pa jim je zakričala, da so krivi za umor, poroča Washington Examiner.

Najmanj 300 množičnih strelskih napadov

Demokrati so republikance pozivali, naj sprejmejo zakone proti orožju, ki je v državah, kot je Utah, široko dostopno. Izpostavljali so nov primer strelskega napada na ameriški šoli, do katerega je prišlo skoraj hkrati z atentatom na Kirka.

Sveče pred bolnišnico, kamor so prepeljali Kirka
Sveče pred bolnišnico, kamor so prepeljali Kirka FOTO: AP

V streljanju na srednji šoli Evergreen nedaleč od Denverja, je bilo ranjenih več oseb, najmanj tri pa so v kritičnem stanju, poročajo ameriški mediji.

Po podatkih organizacije Gun Violence Archive je bilo v ZDA letos najmanj 300 množičnih strelskih napadov.

charlie kirk smrt atentat aktivist ozivi
KOMENTARJI (99)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
11. 09. 2025 09.40
Hmm...povsod je videl zaroto, bil je za proživljenje. In bombandiranje Palestincev... Fant od fare
ODGOVORI
0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
11. 09. 2025 09.40
+1
Ko je levica kriva je radikalna, ko je pa desnica je pa skrajna. Čudno, da niste napisali skrajni desničar Kirk. Iz 200 metrov je lahko samo profesionalec. Počivaj v miru Charlie Kirk.
ODGOVORI
1 0
Hind Rajab v spomin
11. 09. 2025 09.40
desničarji so res hecni...krulijo proti levim / v usa demokrati sploh niso levica/ ...proti nvo...in aktivistom...sedaj pa žalujejo za -- aktivistom , ampak ta je njihov, ki jih sicer na vse kriplje sovražijo...pospravila ga je cia ali ukri specialc , ker je bil moteč faktor v geopolitiki in stališčih usa ...Bog z vami ...laž ima kratke noge in je velik greh
ODGOVORI
0 0
11. 09. 2025 09.39
Ogromno stvari je imel prav....vcasih je malo mimo brcno ampak po večini jim je vse lepo komentiral...najlepse je ko jim je odgovoril z vprašanjem...nebi zdaj o kakih, ker se bo brisalo...ampak malo potikitokajte
ODGOVORI
0 0
extradeluxe
11. 09. 2025 09.37
+2
fant je bil genialec, leksikon znanja iz veliko področij. Imel je par ekstremnih pogledov kot naprimer prepoved splava in tezo da je izobrazba nepomembna, še huje, da je ničvredna. Sicer je branil zahodnjaški krščanski način življenja, kot si ga želi večji del krščanskega sveta. Imel je dve punčki če se ne motim pod 10 let. Imel je nek retoričen sindrom, bil je malce poseben ja. Ampak je znal argumentirati karkoli.
ODGOVORI
3 1
Mclaren
11. 09. 2025 09.39
No, kako lahko argumentira, da je kapital pomembnejši od izobrazbe???
ODGOVORI
0 0
SloGargamel
11. 09. 2025 09.37
-2
Kako se desničarji vžigajo je kar zabavno brati vse te njihove teorije zarote, Kirka je ubilo tisto kar je najbolj zagovarjal, orožje v vsak dom.
ODGOVORI
1 3
Shisui
11. 09. 2025 09.39
+0
Ubil ga je levak. Naj ti ne bo nerodno zdaj ko ti je podoben.
ODGOVORI
1 1
Mclaren
11. 09. 2025 09.40
Točno, kot da komentirajo na nori tv.
ODGOVORI
0 0
slayer2
11. 09. 2025 09.36
+6
Načrtovano in profesionalno izvedeno!!! Rad sem gledal njegove debate na YouTubu. R.I.P. Charlie
ODGOVORI
6 0
Želko Kacin
11. 09. 2025 09.35
-1
CIA
ODGOVORI
0 1
Magic-G-spot
11. 09. 2025 09.34
+2
Ko levakom zmanjka argumentov postanejo nasilni, to vsi vemo. Clovek je marsikaj zagovarjal predvsem pa je bil za mir in obstoj drzave Izrael. Ubil pa ni nikogar razen z besedami. Njegovi nasprotniki pa kontra stalisca za obstoj Hamasa in v veliko meri opravicevanje pobijanja Juddov in da Izraelci nimajo pravice do svoje drzave tam dol. Levica je zlo. Pa un ki je umoril 23 letno Ukrajinko ki se je peljala iz sluzbe je bil 14 kratni obsojenec izpuscen na prostost od demokratske sodnice ampak zmagaukrajini bo se vedno pljuvala po Trumpu. Levica je terorizem in bi jo bilo potrebno prepovedat pravtako vse nlevicarske organizacije.
ODGOVORI
6 4
Mclaren
11. 09. 2025 09.36
-2
Nestrpnost vam desničarjem gre dobro od rok.
ODGOVORI
1 3
Shisui
11. 09. 2025 09.40
Kako gre desničarjem nestrpnost od rok ko pa levaki non stop streljate desničarje? Še predsednika ste hoteli ubit, 2cm pa Trumpa ne bi bilo med nami.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
11. 09. 2025 09.34
+2
Pameten, inteligenten , pošten !! Povedal jim je v obraz , nikoli na žaljiv nacin. Neoliberalni odpad, musli in pa judi bo cas pokazal. Vre ,dober vre avtohtoni domaci americani se bodo organiziral.
ODGOVORI
4 2
klop12
11. 09. 2025 09.36
+1
tak sovražen govor šele sproža protireakcijo
ODGOVORI
1 0
Mclaren
11. 09. 2025 09.34
-1
Kar seješ, to žanješ!
ODGOVORI
1 2
Shisui
11. 09. 2025 09.36
+1
Ne enači levaških atentatov z argumentirano debato, pokaži da imaš vsaj 10IQ točk v glavi.
ODGOVORI
2 1
Mclaren
11. 09. 2025 09.40
Ne ti meni desnuhar.
ODGOVORI
0 0
klop12
11. 09. 2025 09.33
-1
spet se sprožila skripta desničarjev na tem članku. brez veze, internet je ratal samo še prepucavanje manipulativnih
ODGOVORI
1 2
KatiFafi
11. 09. 2025 09.31
+4
Ko argumentov zmanjka zapoje orožje. Levičarji žal nimajo argumentov.
ODGOVORI
7 3
Mclaren
11. 09. 2025 09.33
-2
Desničarji pa mislite, da jih imate.
ODGOVORI
1 3
Martinović
11. 09. 2025 09.31
-2
Retorika radikalne levice se ne razlikuje od nemškega nacionalsocializma v 30 tih in italijanskega fašizma v 20tih, temu primerne so tudi metode delovanja.
ODGOVORI
1 3
devlon
11. 09. 2025 09.29
+1
V Ameriki so konzervativci tisti, ki so mnenja, da morajo vsi z orožjem okoli hodit. Evo, pa je dobil svoje
ODGOVORI
5 4
Shisui
11. 09. 2025 09.30
+1
Za atentat ne potrebuješ oborožene populacije ampak levaka na antidepresivih.
ODGOVORI
5 4
SloGargamel
11. 09. 2025 09.35
-1
Aha ti vsemogočni že veš kdo je bil kaj ne
ODGOVORI
0 1
Shisui
11. 09. 2025 09.29
+1
Pri nas levaki mečejo tlakovce v parlament v ZDA pa pobijajo predsednike in javne figure na desni strani. Res so žvali.
ODGOVORI
6 5
proofreader
11. 09. 2025 09.26
+1
Naše skrajne levičarke v parlamentu ne trpijo drugačnega mnenja in odvzemajo besedo. Hkrati se navidezno zavzemajo za svobodo govora, ampak samo dokler se predstavlja skrajno leva stališča.
ODGOVORI
7 6
yolli
11. 09. 2025 09.25
+2
Če se s stališči nasprotnika ne strinjaš ga preprosto likvidiraš......to je ta leva demokracija in svoboda govora.....
ODGOVORI
7 5
Actual Asparagus
11. 09. 2025 09.33
-1
ta demokracija ki jo širi prebujena zelena levica.
ODGOVORI
0 1
nelika123
11. 09. 2025 09.24
-5
Levaki so precej nesposobni,tako da jaz ne verjamem,da je bil levičarski razvpiti radikalnež.Je možnost,ampak majhna
ODGOVORI
1 6
Houdre
11. 09. 2025 09.23
+7
Počivaj v miru❤️ veliki borec in hvala za vse kar si storil za ta svet
ODGOVORI
9 2
