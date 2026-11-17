Študentska lista Študenti zmagujejo je na oktobrskih volitvah osvojila 140 mandatov v 250-članskem parlamentu, lista Aleksandar Vučić - Združena Srbija, zbrana okoli dotlej vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), pa 103. Preostalih sedem mandatov je pripadlo petim listam narodnih manjšin. Ustanovno sejo vodi najstarejši poslanec Stojan Radenović z liste Združena Srbija. Po potrditvi mandatov in prisegi poslancev je odredil dvourni premor za oblikovanje poslanskih skupin in vložitev predloga za predsednika parlamenta.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Ustanovna seja novega srbskega parlamenta AP

Ustanovna seja novega srbskega parlamenta AP

Ustanovna seja novega srbskega parlamenta AP





Poslanci študentske liste so se davi najprej zbrali v Pionirskem parku nasproti parlamenta, nato pa so se v spremstvu podpornikov odpravili proti skupščini. Na čelu kolone sta bila profesor Aleksandar Čupić in nosilec liste Ilija Srdanović. Zbrani so pred njihovim vstopom v parlament zapeli pesem Hajde grade (Srbija se budi), ki je postala priljubljena med volilno kampanjo, ter vzklikali "Pumpaj" in "Zmaga", poroča srbska tiskovna agencija Beta. Del zbranih je ob prihodu poslancev liste Združena Srbija, zbrane okoli SNS, žvižgal, poslanko Lidijo Vukićević pa je eden od navzočih na stopnicah pred glavnim vhodom polil z jogurtom. Nekdanji srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik SNS Miloš Vučević sta skupaj z nekaterimi drugimi poslanci stranke v parlament vstopila že pred tem.

Ustanovna seja novega srbskega parlamenta FOTO: AP