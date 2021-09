Kontroverzni velikan podkastov Joe Rogan okužen s koronavirusom

Kot je Joe Rogan povedal na svojem uradnem Instagram profilu, se je v nedeljo počutil zelo utrujeno in bilo mu je slabo, zato se je naslednji dan testiral. Pred tem se je izoliral od svoje družine, njegovi otroci naj bi sicer že aprila kazali znake okužbe. Rogana je ponoči oblival pot in imel je vročino. "Vedel sem, kaj se dogaja," je v videu razkril voditelj, ki v preteklosti ni bil najbolj naklonjen cepljenju. V posnetku ni povedal, če je bil cepljen, je pa pomladi v podkastu omenil, da se bo prijavil za cepivo Johnson & Johnson, a nikoli ni potrdil, da se je cepil.

Razkril je še, da je covid blažil z več zdravili, med drugim tudi z zdravilom proti parazitom ivermektin, ki je priljubljeno med alternativnimi skupinami in skupinami, ki nasprotujejo cepljenju. Zdravilo pa zdravstveni sistem močno odsvetuje. Z besedami "Očitno ne morem nadzorovati ničesar. To je tisto, kar je. V norih časih, v katerih živimo," se je v videu opravičil svojim poslušalcem in odpovedal svoj nastop v Nashvillu, ki naj bi bil na sporedu v petek.