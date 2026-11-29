Tla so se zatresla okoli 9.30 po lokalnem času. Potres se je zgodil na globini približno 12 kilometrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Nekaj več kot dve uri pozneje je USGS zaznal še en potres, tokrat z magnitudo 4,5. Po navedbah inštituta je bil epicenter prav tako približno šest kilometrov od obale Manhattan Beacha. Doslej ni bilo poročil, da bi na infrastrukturi nastala večja škoda oz. da bi bili poškodovani ljudje.

Zaradi potresa prekinili pristanek

Zaradi prvega potresa je letalo družbe Delta Airlines moralo preventivno prekiniti pristanek na omenjeno letališče, saj je bilo ravno v času potresa tik nad tlemi. Kamera, ki je snemala pristanek letala, se je zaradi potresa močno tresla. Kontrola pa je pilotu naročila, naj pristanek prekine. "Delta 1972, pojdite naprej. Imamo močan potres," je kontrola javila pilotski kabini. Letalo se je nato spet dvignilo in izvedlo še en prelet.

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Podatki sledenja letov s strani FlightAware so pokazali, da je imelo letalo dobro uro zamude. Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je po prvem potresu poročala o zamudah pri vzletih in pristankih na letališču v Los Angelesu, ki pa so trajale le do 15 minut. Ameriška televizija Fox News je predvajala posnetke letališkega osebja, ki je odstranjevalo razbito steklo, potem ko je na letališču počilo nekaj oken.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Po potresu v Kaliforniji Profimedia

Po potresu v Kaliforniji Profimedia

Po potresu v Kaliforniji Profimedia



