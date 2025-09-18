Kontrolor zračnega prometa zaspal, potniško letalo krožilo nad letališčem

Potniško letalo je moralo tako po poročanju portala The Independent dlje časa krožiti nad letališčem, naposled pa so ga že skoraj preusmerili proti letališču na drugem koncu Korzije. V temi se namreč niso mogli samostojno spustiti na 2400 metrov dolgo pristajalno stezo.

Med poletom iz Pariza na francoski otok v Sredozemskem morju je prišlo do zapleta. Na večkratne radijske klice pilotov se namreč v kontrolnem stolpu na letališču Napoleon Bonaparte v Ajacciu ni odzval nihče.

Zakaj se kontrolni stolp ni oglašal na klice letala? Kaj se je v resnici zgodilo? Kot poroča portal, je nesrečni kontrolor prav v času, ko se je letalo pripravljalo na pristanek, zaspal na delovnem mestu.

S kontrolno sobo so skušali kontakt vzpostaviti tudi drugi zaposleni na letališču in gasilci, a so jim vstop preprečili varnostni ukrepi. Gasilci so naposled poklicali tudi žandarmerijo, je kasneje povedal pilot Airbusa A320 Air Corsice.

Pristojnim je sčasoma uspelo vstopiti v stolp, kjer so našli spečega kontrolorja in ga nemudoma zbudili. Moški je takrat prižgal luči na vzletno-pristajalni stezi, da je letalo lahko pristalo. A takrat so imeli že eno uro zamude.

"V svoji večdesetletni karieri se še nikoli nisem soočil s takšno situacijo. V nobenem trenutku ni zavladala panika, vsi smo ostali mirni. Potnike pa je incident celo nasmejal," je dejal pilot letala.

Kontrolorju, ki je zaspal na delovnem mestu, so pristojni odredili test alkoholiziranosti in test na droge, a sta oba pokazala negativen rezultat. Francoska uprava za civilno letalstvo je vseeno sprožila notranjo preiskavo dogodka, moški pa bo moral obiskati tudi zdravnika. "Načrtovan je sestanek z njegovim nadrejenim, preučujemo pa tudi morebitne sankcije," so dejali pri upravi za civilno letalstvo.

Ob tem so na upravi zavrnili očitke, da se je incident zgodil zaradi kadrovskih težav. "Število osebja je bilo v skladu z zahtevami, prisotna sta bila dva kontrolorja - eden od njiju je bil takrat na odmoru," so dodali.

Francoski kontrolorji zračnega prometa so sicer že pred tem izrazili nezadovoljstvo nad plačami in delovnimi pogoji, ki so po njihovem mnenju krivi za utrujenost delavcev in stres. Sindikat SNCTA je sicer v začetku meseca napovedal, da bo načrtovana stavka kontrolorjev zračnega prometa ta mesec zaradi razpada francoske vlade prestavljena na oktober.