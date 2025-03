Kontrolorji zračnega prometa odšli domov, potniki čez noč ostali v Bilbau

Razen krajše zamude je do tu vse potekalo brez težav; takšne preusmeritve so namreč pogoste, piše The Independent . Ko so potnika izkrcali, je sledila še dotočitev goriva, letalo pa bi moralo nato nadaljevati svojo pot proti Manchestru, kjer bi pristalo v zgodnjih jutranjih urah. A tu so nastopile težave.

Let Ryanair RK3209ni moral v soboto pozno zvečer iz Malage poleteti proti Manchesteru, a je med potjo prišlo do zapletov. Po približno uri v zraku je moral namreč pilot zaradi nujnega zdravstvenega stanja na krovu letalo preusmeriti proti španskemu Bilbau, kjer je pristalo na tamkajšnjem letališču.

Dovoljenja za ponoven vzlet in nadaljevanje poti namreč pilot ni dobil, saj so kontrolorji zračnega prometa zapustili svoje delovno mesto in odšli domov. "Niti 15 minut niso želeli počakati, da bi lahko ponovno vzleteli," je dejala potnica na letalu Sara Diggle. "Odšli so domov, nas pa so le izkrcali in nas pustili, da se sami dogovorimo za hotele," je dodala.

Tiskovni predstavnik letališča Aena je potrdil, da je načrt leta "presegel delovne ure letališča v Bilbau". Zaradi strogih pravil o delovnem času pa so morali tudi piloti in kabinsko osebje na počitek, preden so lahko nadaljevali s potjo. Letalo je naposled vzletelo šele v nedeljo ob 13. uri, v Manchester pa je prispelo 14 ur za načrtovanim prihodom.

"Že lani so nas zaradi zdravstvenega stanja enega od potnikov preusmerili na drugo letališče, zato sem vedela, da je najbolje, da se za hotel dogovorimo sami. Na srečo sem prejela vsaj sporočilo, kdaj bomo lahko z letalom zapustili Bilbao – številni potniki sporočila niso dobili, verjetno zato, ker ob nakupu karte niso pripisali svoje telefonske številke ali pa so karto kupili prek posrednika," je dejala potnica.

Digglova sicer ne krivi kabinskega osebja, saj da preusmeritev in postanek čez noč ni bila njihova krivda. "Zelo so bili sočutni do potnikov," je dejala. Da so potnike obvestili o preusmeritvi ter jim sporočili njihove možnosti, so medtem sporočili iz družbe Ryanair.