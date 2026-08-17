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Kontroverzni Ferrari Luce na dražbi prodan po rekordni ceni

Washington , 17. 08. 2026 11.51 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Ferrari Luce

Prvi Ferrarijev električni avtomobil, ki je požel veliko razburjenja med komentatorji, je bil na dobrodelni dražbi prodan za 34,5 milijona evrov. S tem je postavil rekord za najdražji nov avtomobil, ki je bil kadar koli prodan na dražbi.

Ferrari Luce, ki je nastal pod vodstvom britanskega oblikovalca iPhona Jonyja Ivea, je bil na dogodku hiše RM Sotheby's v Kaliforniji prodan za več kot 35-kratnik običajne cene avtomobila, poroča BBC. Prodali so ga za kar 34,5 milijona evrov.

Ferrariji na avtomobilskih dražbah pogosto dosegajo izjemno visoke cene. Posebej izdelani Ferrari Daytona SP3 je bil leta 2025 na dražbi prodan za 22,4 milijona evrov za podporo izobraževalnim pobudam proizvajalca. Takrat je šlo za rekordno ceno za nov avtomobil, prodan na dražbi. Trenutni rekord za najdražji avtomobil, kadar koli prodan na dražbi, drži izjemno redek Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé iz leta 1955, ki je bil leta 2022 prodan za približno 122,6 milijona evrov.

Ferrari Luce
Ferrari Luce
FOTO: AP

Luce je bil ob predstavitvi maja deležen tudi kritik. Ferrari se je želel z električnim modelom Luce kosati s kitajskimi električnimi vozili, a se ni izšlo, kot so si zamislili v podjetju. Prvi električni Ferrari je bil deležen ostrih kritik; zdi se, da je nov model dregnil v italijanski ponos. Spletni komentatorji so udarili po novem modelu luksuznega vozila. "Gnusoba", je zapisal eden od komentatorjev. "Enzo Ferrari bo vstal iz groba in ponovno prevzel nadzor nad podjetjem", je zapisal drug. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so primerjali avtomobil z veliko cenejšim Nissanom Leafom in kitajskimi električnimi vozili.

Preberi še Električni Ferrari 'užalil' in razjaril Italijane: 'Enzo se obrača v grobu'

Sotheby's je sporočil, da bo celoten izkupiček od prodaje namenjen izobraževalnim programom Ferrarijeve fundacije. Kupca posebej izdelanega Luceja, ki ima edinstveno barvno izvedbo in številne po meri izdelane dele, dražbena hiša ni razkrila.

Predstavitev Luceja je veljala za eno največjih premier novega avtomobila v zadnjih letih. Z njim je Ferrari prvič vstopil na trg električnih vozil (EV), na katerem prevladujejo Tesla Elona Muska in kitajski proizvajalci avtomobilov. Na ogled novega luksuznega avtomobila sta bila povabljena tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in papež Leon.

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alien number 9
17. 08. 2026 12.21
butasti ameri
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