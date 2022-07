Kontroverzna dražba: Hitlerjevo uro prodali za 1,1 milijona dolarjev

A v podjetju, ki je v preteklosti že prodalo več primerkov iz obdobja nacistične Nemčije, so za nemške medije dejali, da je njihov cilj ohranjanje zgodovine. "Ne glede na to, ali je zgodovina dobra ali slaba, jo je treba ohraniti," je za Deutsche Welle povedala podpredsednica dražbene hiše Alexander Historical Auctions Mindy Greenstein. "Če uničiš zgodovino, ni nobenega dokaza, da se je to zgodilo," je dodala.

Dokumenti, ki jih je predložila dražbena hiša, ob tem sporočajo, da prodajalec ne more predložiti dokaza, da je Hitler uro tudi dejansko nosil. Vendar pa je ocenitev neodvisnega strokovnjaka pokazala, da ura "po vsej verjetnosti" res pripada njemu.

Uro naj bi nemški vodja prejel kot rojstnodnevno darilo leta 1933, isto leto, ko je postal nemški kancler. 12 let kasneje pa naj bi jo, kot ocenjuje dražbena hiša, kot spominek vzelo 30 francoskih vojakov, ki so maja 1945 vdrli v Hitlerjevo gorsko zatočišče v Berghof. Domnevajo, da je bila ura nato preprodana, skozi generacije pa da se je prenašala vse do danes, ko so jo na dražbi prodali za 1,1 milijona dolarjev oz. dober milijon evrov. Vendar pa artefakt kljub temu ni dosegel ocene dražbene hiše, ki je njeno vrednost ocenila med dvema in štirimi milijoni dolarjev.

Na dražbi so medtem prodajali tudi obleko, ki je pripadala Hitlerjevi ženi Evi Braun, slike nacističnih uradnikov z avtogrami in rumeno Davidovo zvezdo z vtisnjeno besedo "Jude". Znan del te črne zgodovine je, da so nacisti med holokavstom Jude prisilili, da so nosili rumene označbe, kot so trakovi ali značke.