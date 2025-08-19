Kontroverzni sin norveške princese: vložena obtožnica, obtožen tudi posilstva

Norveški tožilci so v ponedeljek sporočili, da so po dolgotrajni preiskavi obtožili najstarejšega sina prestolonaslednice Mette-Marit, Mariusa Borga Høibyja, po več točkah obtožnice. Tožilec Sturla Henriksbø je pojasnil, da Høibyju, če bo obsojen, grozi do 10 let zapora. Høiby je bil obtožen po 32 točkah obtožnice, vključno z več točkami posilstva in zlorabe. Obtožen je bil tudi drugih kaznivih dejanj, vključno z nasiljem nad nekdanjo partnerico, grožnjami s smrtjo in prometnimi prekrški, poroča BBC.

Høiby nima kraljevega naziva ali uradnih dolžnosti in je bil pod drobnogledom po vrsti aretacij in obtožb o kršitvah lani. Osemindvajsetletnik, ki je pastorek prestolonaslednika Haakona, je trenutno na prostosti do sojenja, državni tožilci pa zaenkrat ne vidijo razloga za njegovo aretacijo in zaporno kazen.

Borg Høiby sicer redno polni naslovnice s svojimi kaznivimi dejanji, znan je potem, da se je že večkrat odpravil na zdravljenje od drog in alkohola. Kot smo poročali lani, je sin norveške princese po fizičnem napadu na svojo partnerko povedal, da je pred prepirom z njo užival kokain in alkohol. Policija je 27-letnega Mariusa Borga Hoeibyja aretirala po nočnem prepiru 4. avgusta v stanovanju v Oslu.