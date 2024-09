Konvoj z 12 tujimi diplomati v Pakistanu zadela obcestna bomba

Bomba je eksplodirala, ko je bil konvoj na poti do smučišča Malam Jabba, so sporočili policija in vladni uradniki. Vsi diplomati so na varnem, pred vrnitvijo v Islambad pa so jih premestili na varno, je povedal namestnik generalnega policijskega inšpektorja Mohammad Ali Gandapur.

Vojaki in policija so po napadu zaprli območje in začeli iskalno operacijo. Po navedbah višjega varnostnega uradnika, s katerim je govoril medij, je na območju uvedena policijska ura.