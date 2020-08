Kopalci na Viru skušali pomagati hudo poškodovani morski želvi

In ti niso stali križem rok, pač pa so stopili skupaj in želvi - gre za zaščiteno vrsto - skušali pomagati. Na pomoč so poklicali veterinarja, do njegovega prihoda pa so v sodelovanju s Potapljaškim centrom Vir želvo namestili v večji škaf in ji poškodovani oklep pokrili z mokrimi hladnimi brisačami. Okoli 12.30 je na Vir prispel veterinar Marino Mirčeta iz ambulante Puntamika Zadar, ki je prevzel želvo. Kot poročajo na spletnem portalu morski.hr, ji je nemudoma oskrbel rane, v najkrajšem možnem času pa so jo želeli prepeljati na nadaljnje zdravljenje v puljski Center za pomoč želvam.

A kljub srčnosti kopalcev, ki so želvi priskočili na pomoč, so bile poškodbe očitno prehude. "Spoštovani prijatelji živali in otoka Vir. Žal vam moram prenesti žalostno vest, da je morska želva popoldne poginila v ambulanti. Poškodbe so bile prehude," je na Facebooku rešiteljem sporočil Mirčeta ter dodal, da je imela predrta pljuča in prebavni sistem. "Hvala vam za vašo odgovrnost in empadijo do teh čudovitih bitij," je zapisal veterinar.