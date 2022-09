Kopalci v razburkano morje, orkanski veter skoraj odpihnil meteorologa

Še preden je orkan Ian opustošil obalno mesto Fort Myers, so bili na eni od plaž opaženi trije moški, ki so se kopali v razburkanem morju blizu pomola.

Uporabniki na družbenih omrežjih so opozarjali na nespametno početje kopalcev. "To je izjemno nevarno. Ne morem verjeti, da moram to reči ... Ne hodite v vodo," je zapisal meteorolog Zach Covey. Vremenoslovci so za Fort Myers ob prihodu orkana napovedovali do petmetrske valove.