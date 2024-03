Kopalni plašči po naročilu razkrili prikrito lastništvo luksuzne jahte

Po Osipovih navodilih so nato zaposleni na jahti kupovali blago in storitve v vrednosti več tisoč dolarjev. Ameriška podjetja in finančne institucije bi namreč zaradi sankcij, ki veljajo za kupca, posle zavrnile, je navedeno v dokumentu. Pravilo finančnega ministrstva določa, da je nezakonito poslovati s podjetjem, če sankcionirani lastnik nadzoruje več kot 50 odstotkov podjetja.

Američani so namreč Vekselberga, lastnika jahte Tango, aprila 2018 sankcionirali zaradi tesnih povezav s Kremljem ob aneksiji Krima, Osipov pa je domnevno le nekaj mesecev kasneje podjetju za upravljanje plovil v Španiji naročil, naj prekrijejo 90 milijonov dolarjev (82 milijonov evrov) vredno jahto Tango in jo preimenujejo v Fanto.

Družba, ki je upravljala s preimenovano jahto, je za plovilo naročila novo programsko opremo, usnjena držala za revije in naročnino za internet. Ameriškemu ponudniku interneta so tako plačali več kot 180.000 dolarjev (165 tisoč evrov).

Zataknilo pa se je pri drugem nakupu luksuznih halj z monogramom v vrednosti 2600 dolarjev (okoli 2300 evrov), ki so izdala pravo ime ladje in njen simbol. Družba je namreč naročila komplet halj, ki je vseboval izrecna navodila, da se mora ladja na računu imenovati Fanta, čeprav so same halje nosile drugačno ime.

Nakupovanje luksuznih storitev se je sicer končalo aprila 2022, ko so po ruski invaziji na Ukrajino ladjo Tango španski organi skupaj z ameriškimi preiskovalci zasegli v Sredozemskem morju, je poročal Washington Post.

Konec februarja je pravosodno ministrstvo prav na podlagi preiskave računov za luksuzne storitve ugotovilo, da je bil v posel vpleten Osipov. Za informacije, ki bi prepeljale do Osipova, ki bi se lahko nahajal v Švici, na Majorki ali v Moskvi, ponujajo do enega milijona dolarjev (918 milijonov evrov) nagrade. Njegov odvetnik Barry J. Pollack sicer trdi, da Tango ob zasegu ni bila v več kot 50-odstotni lasti Vekselberga, poroča New York Post.