Kopenska meja med Španijo in Marokom ponovno odprta

Marca letos se je Španija odločila končati diplomatsko krizo z Marokom, tako da je spremenila svoje desetletje dolgo stališče nevtralnosti in podprla težnje Maroka po razglasitvi Zahodne Sahare za avtonomno provinco pod nadzorom Maroka. Ta nekdanja španska kolonija je sicer de facto pod nadzorom Maroka od konca 70. let prejšnjega stoletja dalje.

Ceuta in Melilla predstavljata edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko in sta zato že dolgo magnet za afriške migrante, željne lepše prihodnosti v Evropi. Španija in Maroko sta se po spravi zavezala, da bosta okrepila skupni nadzor nezakonitih migracij na morju in okrepila vračanje migrantov iz Evrope v Afriko.