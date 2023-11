Kopilot kolegu, ki je skušal preusmeriti letalo, grozil s pištolo

Kakšni so bili njegovi motivi, ni znano. Iz Delte so sporočili, da Dunn ni več zaposlen pri njih.

Incident se je zgodil avgusta 2022 na letalu ameriškega letalskega prevoznika Delta Air Lines. Po besedah preiskovalcev je pilot letalo nameraval preusmeriti zaradi zdravstvenih težav potnika, s čimer pa se ni strinjal kopilot. Dunn je nato v roke vzel pištolo in pilotu zagrozil, da ga bo večkrat ustrelil, če bo let preusmerjen.

Ameriško ministrstvo za promet je pojasnilo, da je Jonathan J. Dunn obtožen vmešavanja v delo letalske posadke. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do 20 let. Ker je pri tem uporabil nevarno orožje, bi ga lahko sodišče obsodilo tudi na dosmrtno ječo, poroča The Independent.

Dunn je bil sicer vključen v zvezni program ameriške agencije za varnost v prometu, na podlagi katerega ga je TSA pooblastila za nošenje orožje v pilotski kabini. Program so v ZDA vzpostavili po terorističnih napadih 11. septembra 2001, in sicer z namenom, da bi se piloti lahko odzvali na morebitno grožnjo. V TSA so pojasnili, da so piloti, ki so vključeni v program, deležni usposabljanja, preden jim dajo orožje, pa pilote "temeljito preverijo".

Naslednja obravnava na sodišču je predvidena za 16. november, še poroča The Washington Post.