Korak k normalizaciji: po treh letih se Kitajska odpira svetu

Po treh letih najstrožjih omejitev na svetu v okviru politike ničelne tolerance je nenadoma veliko večino ukrepov že decembra lani odpravila tudi Kitajska. Sledili so skokovit porast okužb, poročila o preobremenjenih bolnišnicah in veliko število umrlih, med katere pa je Kitajska štela le tiste, ki so umrli neposredno zaradi dihalne odpovedi, povezane s covidom. Sredi februarja je Peking razglasil zmago nad covidom.

BDP Kitajske je v letu 2022 narasel le za tri odstotke, kar je najslabši rezultat v zadnjega pol stoletja. Za letošnje leto načrtujejo petodstotno rast, je sporočil novi kitajski premier Li Čjang in dodal, da se druga največja ekonomija na svetu stabilizira in okreva.

Prve primere so odkrili na Kitajskem decembra 2019, nato pa se je hitro razširil po vsem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi tega 30. januarja 2020 bolezen, ki so jo poimenovali covid-19, najprej razglasila za globalno grožnjo javnemu zdravju, 11. marca je sledila razglasitev pandemije.

Odtlej se je glede na podatke WHO z novim koronavirusom potrjeno okužilo približno 760 milijonov ljudi, umrlo jih je okrog 6,8 milijona.

Po triletnem obdobju, ki so ga zlasti v prvih dveh letih zaznamovali ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, WHO poudarja, da pandemije še ni konec – bila naj bi v prehodni fazi – in ohranja s tem povezane izredne razmere. Izpostavljajo še vedno visoko število ljudi, ki umrejo za covidom, zdravstvene ustanove pa naj bi bile marsikje še preobremenjene.

Na ukrepe v posameznih državah razglašene izredne razmere nimajo vpliva, saj o njih odločajo države same. V nasprotju s predhodnima dvema letoma je zadnje leto minilo zlasti v znamenju odpravljanja še preostalih omejitev javnega življenja.

Med zadnjimi ukrepi, ki počasi izginjajo, je denimo nošenje mask v določenih javnih prostorih, zlasti bolnišnicah in javnem prevozu. Nekatere države že odpravljajo tudi obvezno izolacijo za okužene, čeprav WHO uradno še vedno priporoča desetdnevno izolacijo za okužene s simptomi in petdnevno, če ne čutijo znakov bolezni. V Avstriji bodo denimo vse protikoronske ukrepe odpravili 30. junija, v ZDA pa 11. maja.