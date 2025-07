Filipinka na Korčuli rodila sama doma, otroka pustila v košari pred hišo

Prebivalce Lumbarde – pristaniškega mesteca na dalmatinskem otoku Korčula so v nedeljo zvečer pretresli zvoki siren. Tuja delavka filipinskega porekla, ki je skrivala nosečnost, je rodila ko je bila sama doma, novorojenčka položila v košaro in jo pustila ob hiši, kjer je bivala.

Po tem ko je otroka zapustila, se je sicer še trikrat vrnila nazaj in preverila, kako je z njim, poročajo hrvaški mediji. "Novorojenčka so s helikopterjem prepeljali v Klinični bolnišnični center (KBC) Split, žensko pa z reševalnim vozilom v spremstvu zdravnika v Splošno bolnišnico Dubrovnik," je dejal vodja Zavoda za nujno medicinsko pomoč dubrovniško-neretvanske županije Luka Lulić.

Podrobnosti primera, ki je pretresel Hrvaško, je popoldne objavila tudi policija. Prijavo o zapuščenem novorojenčku pred vhodnimi vrati turističnega apartmaja v Lumbardi so prejeli 29. junija okoli 21.20. Poklicali so tudi nujno medicinsko službo dubrovniško-neretvanske županije, njihovi zaposleni so prvi zdravniški pregled otroka opravili v prostorih Zavoda in nato organizirali prevoz novorojenčka v KBC Split na nadaljnje preglede in oskrbo. Policisti so takoj pričeli s kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja zapustitve otroka po 176. členu Kazenskega zakonika Republike Hrvaške in še isti dan ugotovili identiteto matere, piše Dnevnik.hr.

Po informacijah portala Slobodna Dalmacija je mama otroka 39-letna filipinska državljanka, ki ima sicer urejen status ter že dve leti legalno prebiva in dela na Korčuli. Nosečnost je skrivala tako pred delodajalci kot sostanovalci. Po izsleditvi je tudi njo že na kraju samem pregledalo medicinsko osebje, nato so jo hospitalizirali v dubrovniški bolnišnici. Hrvaški policisti bodo po njenem odpustu dokončali preiskavo in jo s kazensko ovadbo zaradi utemeljengea suma storitve kaznivega dejanja zapustitve otroka predali v pridržanje. Naj bi pa zdaj želela za otroka, ki se je rodil zdrav, prevzeti skrbništvo, tudi delodajalec ji ponuja pravno in finančno pomoč.