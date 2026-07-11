Nad Korčulo letala za gašenje, zaprta cesta do Vele Luke

Gašenje požara na Korčuli ovira močan veter, državna cesta med mestoma Korčula in Vela Luka pa je zaradi požara zaprta.

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Gasilski poveljnik Dubrovniško-neretvanske županije Stjepan Simović je dejal, da so razmere na požarišču na Korčuli "resne" in da so na pomoč napotili vse razpoložljive gasilske sile s Korčule in Pelješca ter z območja od Metkovića do Konavlov. Kanaderji se bodo s požarom borili vse do noči, ki bo po Simovićevih besedah dolga.

Najverjetneje kriva strela

"Na vrhu hriba je še vedno velik požar. Zračne sile lahko pomagajo še približno eno uro, nato pa je vse prepuščeno silam na kopnem. Gasilce čaka izjemno zahtevna noč," je pred mrakom s kraja dogodka iz čolna poročal tudi novinar RTL Rade Županović, katerega javljanje v živo je povzel Net.hr. "Glede na nevihto, ki je Dalmacijo prizadela med 14. in 15. uro, je zelo verjetno, da je požar povzročil udar strele. Natančen vzrok bodo po gašenju požara ugotovili policija in gasilci," je pojasnil hrvaški poročevalec.

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"Zaradi visokih temperatur in neviht državljane pozivamo k dodatni previdnosti," so sporočili iz HVZ.

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