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Nad Korčulo letala za gašenje, zaprta cesta do Vele Luke

Vela Luka, 11. 07. 2026 20.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Požar na Korčuli

Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je popoldne izbruhnil na območju Blata na otoku Korčula. Poleg gasilcev se z ognjem borijo tri letala za gašenje kanader in en air traktor, je sporočila Hrvaška gasilska zveza (HVZ). Gasilci poleg tega gasijo še požar pri Grebaštici južno od Šibenika.

Gašenje požara na Korčuli ovira močan veter, državna cesta med mestoma Korčula in Vela Luka pa je zaradi požara zaprta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilski poveljnik Dubrovniško-neretvanske županije Stjepan Simović je dejal, da so razmere na požarišču na Korčuli "resne" in da so na pomoč napotili vse razpoložljive gasilske sile s Korčule in Pelješca ter z območja od Metkovića do Konavlov.

Kanaderji se bodo s požarom borili vse do noči, ki bo po Simovićevih besedah dolga.

Najverjetneje kriva strela

"Na vrhu hriba je še vedno velik požar. Zračne sile lahko pomagajo še približno eno uro, nato pa je vse prepuščeno silam na kopnem. Gasilce čaka izjemno zahtevna noč," je pred mrakom s kraja dogodka iz čolna poročal tudi novinar RTL Rade Županović, katerega javljanje v živo je povzel Net.hr.

"Glede na nevihto, ki je Dalmacijo prizadela med 14. in 15. uro, je zelo verjetno, da je požar povzročil udar strele. Natančen vzrok bodo po gašenju požara ugotovili policija in gasilci," je pojasnil hrvaški poročevalec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zaradi visokih temperatur in neviht državljane pozivamo k dodatni previdnosti," so sporočili iz HVZ.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Popoldne je zagorelo tudi pri Grebaštici južno od Šibenika. Tam požar gasi več deset gasilcev. Zaprosili so tudi za pomoč dveh kanaderjev in air traktorja.

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