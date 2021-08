Po tragediji na Korčuli: 'V globoke morske jame plavajte le, če ste za to usposobljeni'

Poročali smo, da je v sredo popoldan med potapljanjem v morsko brezno na otoku Korčula umrl 46-letni Francoz. Z njim se je potapljal tudi njegov mladoletni sin, ki so ga prepeljali v splitski klinični center.

Kot je za Slobodno Dalmacijo povedal eden od lokalnih potapljačev, je prav to jamo na Korčuli skušal že večkrat raziskati. "Težko jo je najti. Ob vsakem potopu sem jo znova iskal in jo komaj našel," je povedal. Kako jo je potem našel Francoz? "Očitno mu je neki norec povedal za to nevarno jamo, zdaj pa ga ima na vesti," je še dejal potapljač.

Jama Zaklopatica na približno sedmih metrih globine postane navpična in ima veliko ozkih prehodov, zato je potapljanje v takšnem okolju zelo zapleteno, piše časnik. Poleg tega je jama temna ter polna usedlin, kar ob stiku potapljača s površino še dodatno zmanjša vidljivost.

"V takšno jamo se nikakor ne podajajte, če nimate narejenega usposabljanja za jamsko potapljanje," so enotni profesionalci. Zakaj se je Francoz odločil, da se potopi na dah na tako zahtevni lokaciji, ostaja skrivnost, še večje presenečenje pa je dejstvo, da je s seboj vzel svojega domnevno 16-letnega sina. Lokalni potapljači ne poznajo podrobnosti primera, vedo le, da mladeniča trenutno zdravijo s pomočjo kisikove komore in da se bori za življenje. Domnevajo, da je, potem ko je oče izgubil zavest, prehitro priplaval na površje, kar je morda sprožilo dekompresijsko bolezen.

Tudi trikratni državni prvak v podvodnem ribolovu Stjepko Kesić meni, da je glavni problem vsakega potapljača v tem, da včasih preceni svoje sposobnosti. "Ljudje ne vedo, kje so njihove meje in kako dolgo lahko zdržijo pod vodo," je za Slobodno Dalmacijo dejal Kesić. "Star sem 37 let, potapljam se od svojega desetega leta, pa se mi še zgodi, da se precenim," je dodal.

Po njegovih besedah se profesionalni potapljači potopijo do globine največ 40 metrov, kjer je morje že tudi občutno hladnejše. Kot pravi, so tam najbolj zanimive ribe, pa vendar se je vsakič znova treba zavedati, da je lahko zelo nevarno. "Po moji oceni je v vsej Hrvaški morda deset oseb, ki zmorejo takšen potop," še meni Kesić ter turistom polaga na srce, naj bodo pri rekreativnem potapljanju previdni in odgovorni.