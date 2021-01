Severnokorejski diplomat zaradi boljše prihodnosti otrok prebegnil na jug

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinka in rjavolaska gledata poročila ob 18h.

Novinarka je govorila o moškem, ki se je pripravljal da bo skočil z mosta in naredil samomor. Rjavolaska se obrne k blondinki in reče: ''Stavim 5 tisoč da bo skočil!'' Blondinka odvrne: ''Ok velja!'' Gledata naprej, moški skoči z mosta in blondinka da rjavolaski pet tisoč. ''Ne morem sprejeti tega denarja'' pravi rjavolaska. ''Gledala sem že poročila ob 17h in sem vedela da bo moški skočil.'' ''Ne, ne! moraš vzeti. Tudi jaz sem gledala poročila ob 17h, ampak si nisem mislila da bo skočil še enkrat."