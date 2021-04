Kim Džong Un svari pred 'težko krizo'

Kako slabo je stanje?

Opozorila, da se prebivalci Severne Koreje borijo za preživetje, se vrstijo že več mesecev. Poročila o težavah prihajajo zlasti iz krajev blizu kitajske meje, kjer bi tihotapstvo mnogim pomagalo pri zaslužku. Cena koruze, ki je osnovna prehrana za večino podeželskih prebivalcev Severne Koreje, naj bi izredno nihala in včasih je kilogram koruze stal več kot mesečna plača.

Lina Yoon, raziskovalka iz organizacije Human Rights Watch, je v nedavnem poročilu, ki se sklicuje na neimenovane vire v državi, zapisala, da "iz Kitajske v državo že skoraj dva meseca ne pride skorajda nobena hrana". "Veliko več je beračev, nekateri ljudje so umrli od lakote na obmejnem območju, prav tako so brez mila, zobne paste in baterij."

Posebni poročevalec OZN za severnokorejske človekove pravice Tomás Ojea Quintana je prejšnji mesec v poročilu opozoril na "resno krizo glede hrane", ki že vodi do podhranjenosti in stradanja."Poročali so o smrtnih primerih zaradi lakote, pa tudi o povečanju števila otrok in starejših, ki so se zatekli k beračenju, saj jih družine ne morejo podpirati."

V teh težkih časih pa si Kim Džong Un prizadeva za podporo v svoji stranki. Govori se, da opozorila prihajajo od njega – morda zato, da bo, ko se bodo stvari poslabšale, lahko obtožil svoje uradnike, da ne ravnajo v skladu z njegovimi ukazi. Za gospodarsko krizo pa lahko krivi tudi pandemijo covida-19 in stroge gospodarske sankcije, namenjene omejevanju njegovega jedrskega orožarskega programa. In vendar njegov režim še naprej načrtuje in preizkuša nove rakete.