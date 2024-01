Kornate zavzeli šakali. Je ogrožena turistična sezona?

Pristojni so sicer odredili odlov, doslej so odstranili že več kot 50 živali, ki pa na kornatskih otokih nimajo sovražnika in se temu primerno hitro množijo. Koliko jih je, lovci ne vedo, domačini pa so jasni – turistično priljubljena destinacija je zanje postala samopostrežna restavracija z neomejeno količino ovac. Vprašanje je le, kdaj bo poleg ovce na sprehodu po otokih izginil kakšen drug hišni ljubljenček.

Šakali oprezajo za plenom tudi ob belem dnevu. Nekdaj 13 tisoč ovac, ki so na otokih prosto živele vse leto, skoraj ni več. Šakali so poklali že večino čred, pastirji so obupani in nemočni. "Imamo težave z nacionalnim parkom, z državo, ker ne smemo graditi staj, zaradi zaščite narave. Ne vem pa, koga ščitijo, če ne zavarujejo mene, ovac," opozarja eden od njih.

Najbolj neverjetno je, da so šakali na Kornate priplavali, in sicer s sosednjih otokov. Hrane imajo na otokih obilo, nimajo pa naravnega sovražnika, zato je edina rešitev odlov.Doslej so jih odstrelili 53. Lov je zelo zahteven, pri lovu pa uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo, tudi drone.

Naslednji odlov bo že prihodnji mesec, a domačini pravijo, da se ukrepa prepočasi. In premalo intenzivno. "Sanitetni odstrel je pravljica za otroke. To je tako razširjeno, da je potreben resen pristop. Narediti je treba resne akcije," opozarjajo in dodajajo, da je potrebno ukrepati še pred novo sezono, da ne bodo poleg ovčereje ogrozili še turizma.