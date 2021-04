WHO poziva k prepovedi prodaje živih divjih živali na tržnicah

Število smrtnih žrtev zaradi epidemije je v Evropi preseglo črni mejnik. Umrlo je že več kot milijon Evropejcev, poroča The Guardian . Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem pozvala države, da prepovejo prodajo divjih živali na živilskih tržnicah. Gre za ukrep, ki bo preprečil razvoj novih bolezni, saj so bili prvi znani primeri bolezni covid-19 zaznani na eni izmed takšnih tradicionalnih 'mokrih' tržnic. Tradicionalne tržnice, kjer prodajajo divje žive živali, predstavljajo posebno tveganje za prenos povzročiteljev bolezni tako na delavce kot na kupce.

Kot so sporočili z WHO, razumejo, da tradicionalne tržnice sicer igrajo pomembno vlogo za preživetje skupnosti, a prepoved prodaje živih divjih živali bi lahko zaščitila javno zdravje. Gre za ukrep, ki bo preprečil razvoj novih bolezni, saj so bili prvi znani primeri bolezni covid-19 zaznani na eni izmed takšnih tradicionalnih 'mokrih' tržnic. Tradicionalne tržnice, kjer prodajajo žive živali, namreč predstavljajo posebno tveganje za prenos povzročiteljev bolezni tako na delavce kot na kupce. Tržnice, na katerih divje živali med drugim tudi koljejo in jim odstranjujejo drobovje, predstavljajo posebno tveganje za prenos patogenov na uslužbence in kupce, še navajajo smernice. Te tudi pozivajo vlade, naj zaprejo dele tržnic, ki prodajajo žive divje živali, razen v primeru "ustreznih ocen tveganja".

WHO je zato glede tega v sodelovanju s Svetovno organizacijo za zdravje živali (OIE) in Programom združenih narodov za okolje (UNEP) sprejela določene smernice, ki so jih objavili danes."Smernice pozivajo države, naj kot nujen ukrep ustavijo prodajo ujetih živih živali na tržnicah s hrano," je sporočila WHO.

Izpostavljajo, da so živali, zlasti divje, vir več kot 70 odstotkov vseh novih nalezljivih bolezni pri ljudeh, od katerih številne povzročajo novi virusi.

Največje tveganje za pojav novih bolezni predstavljajo divji sesalci, so poudarili.

Nemška vlada v boju proti koronavirusu pripravlja novo zakonodajo, ki so jo poimenovali 'zasilna zavora'

Tiskovna agencija DPA pa medtem sporoča, da naj bi nemška vlada podprla novo zakonodajo, ki bi omogočila nove ukrepe za boj proti novemu koronavirusu na nacionalni ravni. Zakonodaja, poimenovana 'zasilna zavora', je v javnosti dvignila kar nekaj prahu, vsebovala pa naj bi stroge ukrepe, kot so nočne policijske ure in ukrep zapiranja trgovin v državi, če število okužb v posameznih delih države preveč naraste. Potrditi jo morajo še v parlamentu, vlada pa je zaprosila, da bi zakonodajo sprejemali po hitrem postopku.