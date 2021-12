Koronakriza orožarskih podjetij ni prizadela

Dobiček stotih največjih orožarskih podjetij se je lani na letni ravni povečal za 1,3 odstotka in dosegel rekordnih 531 milijard ameriških dolarjev (cca. 470 milijard evrov), čeprav se je svetovno gospodarstvo skrčilo za več kot tri odstotke. "Proizvajalce orožja je v veliki meri rešilo stalno vladno povpraševanje po vojaškem blagu in storitvah," je dejala raziskovalka Alexandra Marksteiner v oceni orožarskih podjetij, ki jo vsako leto pripravi inštitut Sipri.

Po podatkih iz poročila, ki ga je danes objavil Stockholmski mednarodni inštitut za mirovne raziskave (Sipri), so vlade po vsem svetu med pandemijo še naprej pospešeno kupovale orožje, nekatere pa so sprejele tudi ukrepe za pomoč svojim velikim orožarskim podjetjem.

Čeprav se je kitajska prodaja orožja lani povečala, še vedno zaostaja za ameriškimi in britanskimi podjetji, saj so kitajski proizvajalci v letu 2020 skupaj predstavljali le 13 odstotkov prodaje orožja med stotimi najpomembnejšimi. Prodaja petih kitajskih podjetij, ki so se uvrstila med prvih sto, je skupaj znašala približno 66,8 milijarde dolarjev (cca. 59 milijard evrov), kar je 1,5 odstotka več kot leta 2019. "Postali so eni od najnaprednejših proizvajalcev vojaške tehnologije na svetu," je dejal Nan Tian, višji raziskovalec na inštitutu Sipri.

Na inštitutu so navedli še, da so imela orožarska podjetja veliko koristi od obsežnih finančnih injekcij v državna gospodarstva, pa tudi od posebnih ukrepov za pomoč orožarskim podjetjem, kot so pospešena plačila in časovno prerazporejanje naročil. "Kljub vsem naštetim dejavnikom pa svetovna proizvodnja orožja vendarle ni bila popolnoma imuna za vpliv pandemije," je zapisano v poročilu, kot primer pa so navedli francosko podjetje Thales, ki je za 5,8-odstotni upad prodaje orožja okrivilo posledice zapiranja držav zaradi covida-19.

V poročilu je poudarjeno še, da se je rast dobička v orožarski industriji med letoma 2019 in 2020 znatno upočasnila in da so ukrepi za zaustavitev širjenja virusa ‒ enako kot v celotnem gospodarstvu ‒ dobavne verige prekinili tudi v orožarski industriji.