Število okuženih po Evropi raste: na Hrvaškem potrdili 2772 okužb

Na Hrvaškem beležijo drugo najvišje število okužb od februarja, ko je bil potrjen prvi primer. V zadnjih 24 urah je umrlo 20 bolnikov, kar je največ v enem dnevu od izbruha epidemije. V hrvaških bolnišnicah je danes prvič več kot tisoč bolnikov s covidom-19. V Nemčiji pa so prvič od začetka pandemije potrdili več kot 18.000 okužb v enem dnevu. Tamkanjšnja vlada je posodobila seznam tveganih območji in nanj uvrstila tudi Slovenijo.

Najvišje dnevno število na novo okuženih so sicer zabeležili prejšnji četrtek, ko so v 24 urah potrdili 2776 novih okužb. Na Hrvaškem je trenutno 15.106 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 1027 bolnikov s covidom-19, kar je prvič do zdaj, da je število aktivnih okužb preseglo tisoč. Na ventilatorjih je 74 bolnikov, še navaja nacionalni štab civilne zaščite. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah v Primorsko-goranski županiji 135 novih primerov, v Istrski županiji 38, največ okužb pa je zabeležil zareb, in sicer 853.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je v četrtek izjavil, da je v prihodnjih nekaj dneh realno pričakovati tudi več kot 3000 na novo okuženih dnevno v državi. Potem pa naj bi se dnevno število novih primerov okužb začelo zmanjševati, je ocenil v pogovoru za hrvaško komercialno televizijo RTL. Od 25. februarja so na Hrvaškem potrdili 46.547 okužb. Umrlo je 531 bolnikov s covidom-19, okrevalo je 30.910 ljudi. Opravili so skupno skoraj 485.300 testov, so še dodali v današnjem sporočilu. Hrvaška vlada je v četrtek po opravljenem inšpekcijskem nadzoru odstavila upravni svet Klinično-bolniškega centra (KBC) Dubrava v Zagrebu, ki je osrednja hrvaška bolnišnica za zdravljenje covida-19. Hrvaški mediji so v preteklih dneh poročali o slabih pogojih za zdravljenje bolnikov v KBC Dubrava. Na pomanjkanje zdravil, hrane in osebja ter posledično neustrezne skrbi za bolnike so javno opozorili tudi nekateri zdravniki in bolniki iz KBC Dubrava. Številke v Nemčiji rastejo, v ponedeljek sledi zaostrovanje ukrepov

V Nemčiji so v zadnjem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 18.681 ljudeh, je razvidno iz danes objavljenih podatkov Inštituta Robert Koch (RKI). Nemčija že zadnjih nekaj dni beleži rekordno število na novo potrjenih okužb na dnevni ravni. Pred točno tednom dni jih je bilo še 11.242, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemčija bo v ponedeljek uvedla strožje ukrepe za zajezitev virusa. Med drugim bodo morali svoja vrata zapreti bari, restavracije, kozmetični saloni in fitnesi. Šole in vrtci bodo predvidoma ostali odprti. Od začetka pandemije se je v državi z novim koronavirusom okužilo 499.694 ljudi, umrlo je 10.349 ljudi, od tega 77 v zadnjem dnevu. Po oceni RKI je do zdaj ozdravelo okoli 345.700 ljudi.